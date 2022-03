Código Urbanístico: “las tierras no son de funcionarios de mi gestión, son de la gestión anterior”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, salió al cruce de las acusaciones del FrePam sobre un supuesto “negocio inmobiliario” en la ampliación del radio urbano y redobló la apuesta: “las tierras son de funcionarios de la gestión anterior”. Además, dijo del Plan Director que “no existe” y acusó a la gestión de Macri y Altolaguirre de contratar una “consultora trucha”.









Esta mañana el concejal del FrePam, Pablo Pera, acusó al intendente di Nápoli de dejar caer el Plan Director porque “va en contra de sus intereses”.

Ante ello, Luciano di Nápoli le dijo a Plan B que “estaría bueno que aclaren que hizo esa consultora trucha que contrataron, hoy la municipalidad no tiene plan director. Es un contrato entre el ENHOSA y esa consultora, que la verdad es que nadie conoce, no tiene antecedentes, no tiene intervención real en Santa Rosa. El ENHOSA había renovado el contrato que estaba entre ellos. Nosotros estamos haciendo obras en el marco de un plan general de saneamiento. Por el plan director tiene que dar la explicación quien tomó esa decisión de contratar a la consultora, ya que nunca entregaron ni un solo papel. Hicieron trabajos parciales, es mentira que haya un plan director. La oposición de Santa Rosa ha dejado mucho que desear en este tiempo”, acusó.

– ¿Dicen que ustedes lo dejaron caer?

– No es cierto, Santa Rosa requiere un plan director, pero nosotros no dejamos caer nada. Esta consultora nunca se acercó a la municipalidad, no hay ni siquiera un expediente y no se ha realizado un trabajo de manera formal. Me deja muchísima duda el accionar de la consultora como el de la gestión anterior. Hoy se están haciendo obras de saneamiento en la ciudad, hemos cambiado más cloacas que lo que se ha hecho en toda la historia de Santa Rosa, en todos los sectores de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en el plan de saneamiento con la Provincia. Hoy la ciudad está muchísimo mejor de lo que estaba hace dos años. Lo dije en la apertura de sesiones, la solución probablemente exceda el marco de mi gestión.

– Hablan de un negocio inmobiliario

– La aprobación del código urbanístico se presentó ante el plan estratégico de la ciudad, después lo van a tener ellos en el concejo para aprobarlo. Salir a hacer cualquier otro tipo de declaración, es querer embarrar la cancha. Para el lado que se avance, requiere si o si el desarrollo de las obras de agua, de cloacas y pluviales. No va a haber una expansión sin estar previstas las obras. Todos sabemos de quienes son las tierras, no son funcionarios de mi gestión, son funcionarios de la gestión anterior

– Vecinos del Malvinas manifestaron su preocupación porque no se los convoca para discutir las obras que se harían con el nuevo código urbanístico

– La preocupación es cierta, el otro día discutía con funcionarios para que vayan a hablar con los vecinos del barrio. Además, se va a tratar el proyecto en el Concejo y van a estar todos contemplados. Este intendente no va a permitir que se amplíe la ciudad sin que antes estén hechas las obras de infraestructura.

– ¿Te gustaría continuar otra gestión?

– No estamos pensando en eso, tengo dos años de gestión, tenemos problemas todos los días.

– ¿Cómo ves la interna en el Frente de Todos?

– Es una situación cómo pasa en todo espacio político, con los problemas que tiene el país, me parece sano que se debata dentro del frente. Hay cuestiones en las que tenemos miradas diferentes, y está bien que sea así – finalizó.

