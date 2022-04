Hace 25 años raptaron a su hija, creyó encontrarla, pero era un engaño: Pide que se active el rastrillaje

Compartir esta noticia:











Marina Beatriz Aragunde pidió que se reactive el rastrillaje de Marina Fernanda, que en la actualidad tendría 31 años y cuya identidad trató de ser suplantada por otra joven.

En 2019, Marina Beatriz se ilusionó con la supuesta aparición de su hija Marina Fernanda Aragunde, secuestrada en Marcos Paz en 1995. Pero dos estudios de ADN demostraron que todo se trató de un engaño perpetrado por una joven que se hizo pasar por la nena, que tenía cuatro años cuando fue vista por última vez.









Ahora, la madre trata de mantener abierta una búsqueda que está estancada hace años. Habló con TN donde destacó que “Sigo luchando, y estoy en 700 grupos de Facebook. Pero la verdad es que actualmente solo me ayudan personas con las que interactúo en redes sociales y gente de buen corazón”, enfatizó.

Si bien la causa judicial por el secuestro se reabrió hace tres años con la aparición de Valeria Ziggiotto, la persona que trató de suplantar la identidad de la víctima, lo cierto es que la investigación para dar con el paradero de la chica que en la actualidad tendría 31 años avanzó poco y nada en el Juzgado de Garantías 1 de Mercedes.

La pequeña fue raptada por desconocidos el 1º de febrero de 1995, mientras estaba jugando en el jardín de su casa.

En diálogo con TN, la madre de la víctima dijo que “después de un año y medio de insistir ante la Justicia, se ordenó que Ziggiotto y yo nos hiciéramos un ADN para confirmar si era mi hija. Pero ella no se presentó ni en la primera cita ni tampoco en la segunda”.

En este sentido, la mujer agregó: “Lo que sí pude hacer fueron dos estudios de ADN en centros médicos privados, y en ambos casos dio negativo. Uno de ellos se realizó en Rosario, mientras que el otro se hizo en la ciudad estadounidense de Houston, donde la muestra genética de Valeria fue cotejada bajo un seudónimo”.

Secuestro de Marina Fernanda Aragunde: demasiados datos para un engaño comprobado

La madre de la nena secuestrada hizo una enumeración de los datos que le dio Ziggiotto como prueba de que era su hija, pero Aragunde mantiene sus sospechas. “Acá hay algo más, porque cómo Valeria puede saber que mi hija se quemó una de las manos cuando era chica si ella no tiene la mano quemada, ni a eso tampoco lo sabía nadie más allá de mi círculo íntimo. Y además me describió con detalles los rasgos de los mejores amigos de Marina, y hasta el peluche favorito que tenía mi hija”, afirma.

En su relato la mujer también recordó una anécdota inolvidable: “Cuando conocí a Valeria en Rosario y ella vio a mi hermano, que mide como dos metros, le dijo: ‘Vos me levantabas con un brazo, a vos te recuerdo’”.

Cómo sería Marina Fernanda Aragunde hoy

Aragunde siguió con la búsqueda de su hija. Se cruzó con la joven colombiana Astrid Camila Arévalo que armó la progresión de edad de la víctima, o sea cómo se vería esta última en 2022. Estas imágenes pueden observarse en el grupo de Facebook llamado “Buscamos a Marina Fernanda Aragunde”.

“Cuando vio mi video pidiendo por mi hija me dijo que no podía parar de llorar, y ahora hablo todos los días con ella. También ayudó en las búsquedas de Hernán Soto y Duilio Fernández, que desaparecieron en fechas similares a mi hija”, afirmó la mujer en referencia a su interlocutora del país caribeño.

La eterna sospecha sobre un miembro de la familia

Al mencionar qué pudo haber pasado con su hija, Aragunde reafirma sus sospechas: “Esto tuvo que ver con el abuelo paterno de Marina. En 1995, él estaba muy vinculado con la policía y los políticos de Marcos Paz. ¿Por qué no lo investigaron a él?”.

En esta misma línea, una de las principales hipótesis de los investigadores es que la nena habría sido víctima de una venganza narco contra su abuelo paterno, Horacio Esquivel, que ya falleció.

Con respecto a la inexplicable aparición de Ziggiotto, que aseguró ser su hija aunque luego se demostró lo contrario, Aragunde afirmó: “La hipótesis que me dio gente que trabaja en esto es que yo estaba muy cerca de encontrar a mi hija, y que por eso la mandaron a Valeria y le pagaron. Porque ella sabe cosas sobre Marina Fernanda que ni a mis mejores amigas les conté”.

Sin embargo, la madre de la nena desaparecida reveló que Ziggiotto le dijo que “alguien había pagado para que los ADN dieran resultado negativo, que ‘metieron mano’ en los ADN”.

A pesar de esto, Aragunde admitió: “Valeria me manipuló tanto que es el día de hoy que no lo supero. No puedo ver su foto porque no lo supero”.

Marina Beatriz Aragunde fue amenazada por enésima vez tras los exámenes genéticos

Apenas tres días después de que el resultado del primer ADN diera negativo, Marina Beatriz Aragunde volvió a ser amenazada de muerte. Una condición en la que vive desde que secuestraron a su hija.

“Por este motivo fui a la fiscalía y pedí protección para mí y también para mis otros dos hijos, pero no me la dieron. Me amenazaron por redes sociales diciéndome que deje de buscar a Marina”, reveló la mujer.

La madre de la víctima añadió que “no estoy nada bien de salud. Estoy con presión y ataques de pánico nuevamente. Quiero que la Justicia actúe como no lo hizo en su momento, sobre todo la de Marcos Paz. Porque si lo hubiera hecho como corresponde, mi hija ya habría sido encontrada”.

