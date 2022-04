El municipio da charlas a vendedores ambulantes para que se inscriban al Registro

Compartir esta noticia:











La Dirección de Desarrollo Económico de Santa Rosa lanzó un formulario online para avanzar en el registro de vendedores ambulantes de la ciudad y mantuvo una serie de reuniones informativas sobre la ordenanza que, desde el 2021 rige la actividad.









El director de Economía Popular, Federico Ignaszewski, contó que lanzaron un formulario electrónico y están realizando reuniones con los distintos sectores del comercio ambulante de la ciudad.

“Con la reglamentación de la ordenanza ya se venía haciendo pero ahora se largó un formulario online para registrar a vendedores y vendedoras ambulantes y además estamos yendo a visitar a cada sector para contarles las características de la ordenanza”, dijo Ignaszewski.

Hasta el momento han mantenido reuniones con el sector de la Zona Centro y alrededores, donde se concentra el trabajo en la calle, y del Parque Don Tomás-. “Todavía nos falta, pero la idea es ir cubriendo todos los sectores”, aclaró.

“Y el trabajo está teniendo éxito porque estamos llegando y la gente se inscribe”, resaltó el funcionario municipal.

Sobre las características de las reuniones, detalló que “se está explicando el funcionamiento de la ordenanza, las especificidades para cada sector, y como poder inscribirse”.

“La ordenanza establece que se puede realizar venta ambulante en toda la ciudad, pero exige un compromiso a todos para poder ejercer la actividad comercial, al tiempo que otorga derechos. Es decir, el pago de un canon y ciertas condiciones de la salubridad, y también monotributo social para que tengan mejores condiciones, un aporte y obra social”, expresó Ignaszewski, quien recordó que hasta antes de la implementación del nuevo Registro “la actividad estaba prohibida”.

Canon y Zonas

El canon que debe pagar un vendedor ambulante, varía según la zona del puesto, su categoría y si utiliza o no medios de locomoción, por ejemplo una unidad motorizada.

Según la Tarifaria 2022, un vendedor de la Zona 1 (Centro), “con parada fija permanente” y “con medio de locomoción”, debe abonar mensualmente 4.227 pesos, y sin medio de locomoción 2.536 pesos por mes. A su vez, un vendedor con “puesto transitorio” y “medio de locomoción”, se le cobrará 1.020 pesos por día, y sin medio de locomoción 612 pesos por día.

La reglamentación también establece una variación de la tarifa a medida que se aleja del centro. En la Zona 2, se aplica una reducción del 10%; en la Zona 3 (Parque Don Tomás) y 4 (resto del ejido urbano) un 20% menos, teniendo en cuenta también las características antes mencionadas.

De acuerdo a lo que dice el propio Registro, se busca formalizar y regularizar la venta ambulante, al tiempo que se busca garantizar que la actividad comercial en la vía pública se realice en condiciones dignas y respete el espacio público y privado.

Para eso, establece también que no se pude vender a menos de 5 metros de paradas de transporte de pasajeros o taxímetros, donde se impida la visión, a menos de 10 metros de puertas de acceso a edificios públicos, Escuelas, Hospitales, Sanatorios, Iglesias, Bancos, entre otros.

Aunque hasta ahora no había inconvenientes, el mes pasado el municipio se chocó con la resistencia de las y los vendedores del Hospital Lucio Molas.

El grupo de vendedores ambulantes que está en la entrada del Hospital y el Municipio habían llegado a un acuerdo para trasladarse al centro pero luego fueron incumplidas y todo volvió a ser como era.

«Habíamos hecho las actas de común acuerdo para el traslado, iban a ir al Centro una zona donde pueden vender, pero después las incumplieron, no todos, pero la situación todavía no está resuelta», respondió Ignaszewski.

En el lugar hay vendedores de alimentos, artesanías, ropa, cosméticos, entre otras cosas. La mayoría cuenta con esa fuente de ingreso y plantea que no quiere moverse del lugar para no perder las ventas. «A dónde me voy a ir a ganar lo que gano acá”, se preguntó una de las vendedoras ante la consulta de Plan B.

