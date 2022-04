¿Arboricidio en un Santa Rosa? Cortan árboles de más de medio siglo

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas del parque ubicado frente al barrio Butaló manifestaron su indignación con la Municipalidad por arrancar los eucaliptus del predio ubicado en Trenel y Santiago Álvarez.

Ayer por la tarde una vecina del lugar alertó a Plan B por el arboricidio en el parque de Trenel y Santiago Álvarez. Se trata de tres eucaliptus que la Municipalidad de Santa Rosa autorizo a extraer.









“Son tres árboles, a uno lo amputaron bastante y al de mayor porte lo arrancaron. Hablé al 147, hice la denuncia porque estaba azorada, ya que en realidad se necesitan cada vez más plantas porque tenemos miedo que se caigan, por un cable, un caño, cuando lo que necesitamos son plantas para que se garantice la biodiversidad, para el oxígeno, para que bajen las temperaturas”, contaron a Plan B Noticias.

“Si el municipio lo avaló, seguramente habrá gente que se lo pidió. Pero arrancar árboles no puede ser la primera opción, se tiene que pensar otras alternativas. No podemos sacar árboles que tienen 60 o 70 años porque a algunos les preocupan los cables, la vereda, ya que todos sabemos que los arbolitos que han puesto, cómo los de la circunvalación, no han prendido”, dijeron.

“Aparentemente hay firmas de vecinos que lo pidieron a Espacios Verdes. Desde el municipio dicen que quieren suplantarlos porque el día que hubo fuertes vientos se cayeron algunas ramas. Esto se va a ir agravando, algo tenemos que hacer, hay gente que piensa las cosas en lugar de seguir deforestando”, indicaron las vecinos y vecinas.

