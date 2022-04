Niño alojado en un hotel: “está acompañado las 24 horas”

Compartir esta noticia:











El Director General de Niños, Niñas y Adolescentes, Rodrigo Lofvall, se refirió a la exclusión de hogar de un niño de 6 años y su alojamiento en un hotel: “se va a intentar revincularlo, pero el niño no está solo y asiste a los espacios de salud y educación”, afirmó.









Lofvall se refirió a la medida que tomó el Gobierno Provincial respecto de una mujer con discapacidad auditiva, que fue separada de su hijo de 6 años, hoy alojado en un hotel.

“De la situación específica, no puedo decir nada. Si puedo decir que se ha tomado una medida de protección para este niño. Esa medida tiene un control judicial, que nos hace la justicia, y en ese contexto se tomó la medida de la separación del niño de su familia y origen”, dijo el funcionario al periodista Daniel Lucchelli.

“Se ha tomado hace unos dos meses, la estamos transitando en los plazos de la ley, y se va intentar revertir la situación”, agregó.

– ¿Está en un hotel?

– No voy a decir los por qué está en un hotel, es una medida excepcional. Estuvo en una familia de contención y por motivos que no puedo exponer, no pudo permanecer allí y está en un hotel con acompañamiento terapéutico las 24 horas del día, un equipo profesional de abogados, psicóloga, que trabajan de manera cotidiana porque tenemos la guardia del niño. Seguimos trabajando en coordinación con Salud, Educación y Discapacidad. Sigue incluido en el sistema educativo

– ¿Trabajan la re vinculación con la mamá?

– No voy a hablar los por qué, pero si voy a decir que hay una vulneración de derechos muy graves y no tiene que ver con que una persona tenga una discapacidad, esas medidas excepcionales no se toman así. Es una medida que se toma luego de un trabajo que se hace desde 2017 por distintos actores. Y la medida fue pedida por varios actores del sistema.

Si trabajamos en la revinculación con su madre biológica. Tenemos una obligación legal de intentar recomponer la relación familiar para que ese niño pueda volver con su familia de origen. Siempre es el objetivo cada vez que se toma una medida excepcional. Te reitero, el acompañamiento es permanente, hay gente que vive con él las 24 horas, garantizando todo, la alimentación, el aseo, los espacios a los que el niño acude.

