“Daniel Wilberger fue quién encendió la llama de que participe en esta Maratón”

La destacada atleta de Ironman, Daniela Lopumo, participará de los 42 kilómetros de la Maratón A Pampa Traviesa. Destacó el trabajo que realizó para prepararse, y resalto que Daniel Wilberger fue uno de los que la impulso en este desafío.









Lopumo sostuvo que tuvo “una preparación bastante intensa, la disfrute. Preparar un maratón sabemos que es re difícil por todo lo que conlleva y estoy feliz de cómo llegó a esta A Pampa Traviesa”.

-¿Qué diferencia hay entre un ironman y la maratón?

-Es bastante distinto, preparar un maratón lleva menos tiempo que un ironman. En el ironman tenemos las tres disciplinas donde hay que ir combinando cuando hacemos velocidad en una o en otra, no digo que sea más fácil, pero es diferente.

-¿Hay ritmos distintos y velocidades diferentes?

-Sí, es distinto. El ironman lleva un 42k corriendo al final después de haber nadado casi 4 kilómetros y haber pedaleado 180k, pero no es lo mismo esos 42k de Iron que los de la maratón, se viven distintos y la realidad no tengo tanta experiencia de un 42k solo, pero hice una gran preparación con el técnico Radames.

-¿Esta es la primera vez que corres los 42 kilómetros en la Maratón A Pampa Traviesa?

-Sí, es mi primera vez. He corrido otras veces 10 y 21k porque no me quería perder este evento en la ciudad.

-¿Cuáles son las expectativas para este domingo?

-Quiero realizar la mejor maratón de mi vida. No es que me pongo marca, tiempo o límites. Simplemente voy a dar cada paso con lo mejor de mi vida.

– En la presentación del equipo pampeano, te emocionaste al nombrar a Daniel Wilberger ¿Qué fue para vos Daniel?

-Fue una gran persona, que admiro y que todo lo hacía con dedicación y pasión. Cuando te hacia una nota sentías que era el campeón olímpico, fue él que encendió la llama de correr una maratón A Pampa Traviesa, ya que una de las ultimas notas que él me hizo, me preguntó porque no una maratón. Sé que de algún lugar va a estar acompañándonos a todos en esta maratón tan especial.

