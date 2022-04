Una UTE conformada por dos empresas se presentó a la licitación de la Bodega de Casa de Piedra

Compartir esta noticia:











La unión de empresas está conformada por IACO S.A. y Ecop SRL, que presentaron una oferta del 1218 millones de pesos a marzo de 2022, con un aumento del 28% al presupuesto oficial.

Este miércoles en la sede de Vialidad, se realizó la apertura de sobres para la licitación pública por la construcción del Edificio para la Bodega en Casa de Piedra.

Una Unión Transitoria de Empresas (UTE) fue la única oferente. La firma está conformada por IACO S.A. y Ecop SRL, que presentaron una oferta del 1218 millones de pesos a marzo de 2022, con un aumento del 28% al presupuesto oficial.

Según detalló el ministro de Obras Públicas, Julio Rojo, la oferta tiene un componente A de 938 millones de pesos y un componente B (en dólares) de casi 2 millones y medio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El funcionario provincial destacó la licitación pública y afirmó a Plan B que permitirá la generación de nuevos puestos de trabajo para lograr un producto y marca pampeana, en la elaboración de vinos.

“Esto permitirá la futura generación de una fuente de trabajo, con posibilidades de crear una nueva actividad en lo que es la parte productiva de la provincia y, en ese sentido, la construcción de esta bodega que está prevista en Casa de Piedra, será el complemento a toda la actividad que hay en cuanto a la parte de producción”, dijo a Plan B.

“Esto vendría a complementar el proceso de lo que en realidad sería la generación y producción de uva que está en pleno proceso y avance. Ahora se le agregará la parte de elaboración, para que la Provincia tenga un producto totalmente terminado y que no forma parte de la actividad agrícola. Esta construcción permitirá tener un producto con origen y marca pampeana y será una fuente de desarrollo muy auspiciosa, con un futuro muy importante”, destacó Julio Rojo.

El ministro Obras Públicas recordó que en el Ente Provincial del Río Colorado hay sectores con plantaciones de uva y empresas privadas instaladas hace tiempo. “Esto ha tenido la posibilidad de un efecto dominó y otras empresas instaladas en zonas productivas, como Mendoza, encuentran en La Pampa las condiciones de clima, suelo y que nos darán la posibilidad y garantía de contar con un producto de calidad”.

“Ya contamos con productos en venta que se elaboran en otros lugares y esto nos dará la posibilidad de generar mano de obra y un producto con origen en La Pampa”, agregó.

Rojo señaló que la intención es que la mano de obra que se tome sea pampeana. “Habrá que iniciarse con la preparación de gente para la parte de elaboración. La inversión se hace en La Pampa y pretendemos crear mano de obra pampeana, valor agregado con la capacitación que debemos tener acá, con una expectativa de crecimiento que permitirá tener una fuente de trabajo muy importante”.

– ¿De dónde vendrá el sustento para sostener esa mano de obra?

– En principio será el gobierno, el que dará la posibilidad de empezar a generar una actividad importante. La inversión se hace con fondos propios de la Provincia. Luego será un proceso de capacitar a la gente, incorporándola y seguramente tendrá algún contagio de empezar a encontrarnos con otras bodegas de inversión privada.

– ¿La idea es que esta Bodega sea utilizada por todos los privados que están haciendo producción vitivinícola en la provincia?

– En principio sí, la finalidad es que los pequeños y no tan pequeños productores en Casa de Piedra o Gobernador Duval, puedan utilizarla. En el caso de las firmas de renombre y de trascedencia internacional con sus vinos, también podrán hacerlo. La bodega estará preparada para elaborar, sacar productos, de inversiones privadas o públicas, esto permitirá que se podrá hacer el proceso competo para todos los que estén en el rubro.

En el caso de Catena Zapata, empezó con una determinada cantidad de hectáreas y hoy está solicitando una ampliación de esos sectores. Se están sumando otras empresas foráneas que pretenden aprovechar las características de mucha calidad para la producción. Están viniendo desde sectores de Mendoza, porque evidentemente tenemos condiciones naturales a las cuales la Provincia está apostando y que esto tenga un crecimiento importante y sea un paso más al desarrollo de toda la actividad productiva provincial.

– ¿Cuáles son las características de la obra que se licitará?

– La obra tiene un monto de mil millones de pesos, a valores de enero, con 2.200 metros cuadrados de construcción, de una Bodega Boutique, desarrollada en dos niveles. El primero, es para el ingreso de materia prima, molienda, fermentación y luego el proceso de añejamiento en barricas especiales.

En la parte superior, es la destinada para la atención al público que venga y que pueda apreciar la belleza natural de Casa de Piedra.

– ¿Cuántas fuentes de trabajo podría generar y en qué tiempo estaría operativa?

– Son 450 días de plazo de construcción. La cantidad de gente no tiene un número exacto, pero no serán menos de 40 o 50 personas trabajando. Depende de la etapa de la construcción. Será todo mano de obra local. En el caso de la Bodega, una vez terminada, generaría, no sé la capacidad de producción, pero en función de la capacidad de reserva y producción, contará con una cantidad permanente de personal, tanto en la parte de enología, como en quienes trabajan en la elaboración propiamente dicha.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios