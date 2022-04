General Pico se suma a la Red de Municipios Cooperativos

Compartir esta noticia:











Esta mañana tuvo lugar la firma del acta para que la Municipalidad de General Pico se transforme en la primera localidad pampeana en integrar la Red de Municipios Cooperativos.









General Pico se incorporó este viernes a la Red de Municipios Cooperativos y se convirtió en el primer municipio de la provincia en sumarse a la organización.

Participaron del acto el subsecretario de Cooperativas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fabián Bruna, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco, el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, Carlos Santarrosa, el viceintendente de la ciudad, Daniel López, el presidente de CORPICO, Marcelo Padrones y representantes de distintas cooperativas, además de funcionarios provinciales y municipales.

La Red constituye un entramado de cooperativas y municipios unidos para impulsar el desarrollo de la equidad, tópico central de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y eje estratégico de la ACI.

En nombre del Gobierno provincial, Fabián Bruna destacó el movimiento cooperativo de La Pampa en general y de General Pico en particular, “el sector de cooperativas de trabajo fue el que más creció en nuestra Provincia; en los últimos dos años aumentó en un 50% la cantidad de matrículas y son más de 320 pampeanos y pampeanas que se involucraron en cooperativas de trabajo. Son 320 soluciones de empleo, de situaciones familiares, lo que es para destacar; ahí está el compromiso de los municipios y de la Provincia en acompañarlos”.

En Argentina son más de 50 los municipios que componen la Red, contó Guarco, quien en relación a la primera localidad pampeana en integrarse dijo: “tenemos pedidos como para ser más de 300 municipios y sin embargo vamos con mucha cautela porque lo primero que miramos es si existe la voluntad de trabajar en conjunto”.

“Para nosotros ha sido fundamental el compromiso de una Cooperativa (Corpico) que traccione a otras que cumplen funciones muy importantes, una federación (FEPAMCO), para nosotros con una idea conceptual, política y macro muy clara, y una intendenta que entiende esta propuesta que hacemos de construir en conjunto, cada uno desde su lugar, pero trabajando estratégicamente porque no existe ninguna posibilidad, para ningún sector privado que no tenga responsabilidad política, de expresar todo su potencial si no trabaja de la mano de un Estado que lo conoce, que lo entiende, que respeta su autonomía, pero que está decidido a trabajar en conjunto”, añadió el presidente de Cooperar y ACI.

Por su parte, la intendenta Fernanda Alonso expresó su satisfacción por el hecho que General Pico forme parte de este espacio de articulación y fortalecimiento, “significa estar a la par de quienes tienen una trayectoria importante en lo que respecta al cooperativismo, además de la visita de alguien tan importante para el mundo del cooperativismo como es Ariel Guarco, a quien agradezco profundamente que haya hecho un espacio en su agenda para estar acá”

“Esto es plasmar en un papel una decisión que nos propone oportunamente CORPICO, ser parte de la Red de Municipios Cooperativos, a lo que dijimos que sí porque es lo que hacemos, es desde dónde nos posicionamos, es desde dónde creemos que las cosas pueden salir mejor así que avanzamos en eso y hoy estamos concretando. Agradezco el acompañamiento del Gobierno provincial, FEPAMCO y CORPICO”, agregó.

