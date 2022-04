“Yo apoyo al campo”

Compartir esta noticia:











El exministro de Desarrollo Territorial se manifestó a favor del sector agropecuario pero criticó a los evasores, a los que contrabandean, y a sectores que participaron del tractorazo a Casa Rosada.

Allá en Victorica mi pueblo, mis padres me criaron en el pueblo y en el campo, Estancia “San Antonio” de 5000 hectáreas, propiedad de mi abuelo Agustín, a 10 km del pueblo. De ese campo vivían tres familias: mis abuelos, mi Tío con su familia y mis padres con mis hermanos. Recuerdo que se trabajaba con la producción de Vacunos, Ovinos, Caprinos, Equinos, pollos, huerta, explotación del monte de caldén y alguna siembra como para dar alimento a los animales.

En aquellos años, por el 70, los demás campos hacían prácticamente lo mismo, pero con una diferencia muy importante: los establecimientos estaban poblados de gente, familias y personas capacitadas. Sí es cierto que muchos de ellos no tenían el trabajo formalizado, propio de la cultura de esos tiempos, pero sí había palabra empeñada y se cumplía. Desde lo formal no era bueno que el personal no tuviera los aportes que correspondían pagar. Muchos de los empleados tenían a sus familias viviendo en el lugar de trabajo, iban algunos de ellos a las escuelas rurales o como en el caso de Victorica accedían a los colegios de la localidad y otros iban a la Escuela Hogar de Telén o La Pastoril. Cuando los chicos volvían al campo, sus padres les enseñaban el oficio de labranza diaria, como carnear un animal, sobar un cuero, hacer soga como riendas, bozales o cabestros, alambrar, poner una torniqueta, manejar la camioneta, el tractor y el arado. Montar un animal para hacer la tropa o recorrer los potreros para ver el estado general de animales, alambrados, molinos, motores, etc.

Los comercios ya planificaban en función de cada uno de los campos, entonces los ramos generales, panaderías sabían cuándo llegaban a buscar la mercadería y la galleta entre otras cosas, es por eso que ese fue el campo argentino que con orgullo llevaba el nombre como reza el predio de la “Sociedad Rural Argentina”, LA PATRIA ES EL CAMPO.

LA PATRIA ES EL CAMPO significaba que la escuela rural recibía a los niños de los empleados rurales y de los dueños, la familia estaba en el campo, se daba la conjunción entre la tierra y la familia argentina, de ahí surge la frase tan trillada en estos tiempos y que en la actualidad sólo sirve para dividir más que para fortalecer la unidad de los argentinos.

Recuerdo tanto esos tiempos en que las familias que tenían un establecimiento rural asumían los compromisos sociales con más responsabilidad, tales como ser parte integrantes de las instituciones locales. Ver cómo muchos de ellos donaban vaquillonas para recaudar y beneficiar a la localidad era un acto de nobleza que los distinguía y aún hoy se habla de esas personas como personalidades destacadas, que hicieron grandes aquellos tiempos.

POR ESO YO DEFIENDO AL CAMPO ARGENTINO

Lo defiendo a pesar de los errores que se cometieron por aquellos años, lo defiendo porque muchos sin ser propietarios pudieron criar a sus hijos y mantener su familia, lo defiendo porque mi colegio pedía leña para los más humildes y los propietarios de los campos donaban la leña que íbamos a buscar en un carro prestado para que algunas familias no pasen frío en los inviernos, lo defiendo porque aún hoy llevo en mi recuerdo con orgullo a muchos productores de mi pago, lo defiendo porque los chacareros invertían en sus pueblos, los defiendo porque a pesar de los errores ayudaron a los pueblos a ser localidades con objetivos muy claros.

En pleno siglo 21, sigo defendiendo al CAMPO ARGENTINO, porque en mi Provincia son la industria más importante, porque hay productores que saben que se puede desarrollar positivamente desde la actividad agropecuaria en general.

Pero sí quiero expresar también que hay acciones que no condicen con la frase “LA PATRIA ES EL CAMPO”. Que desde el gobierno nacional no tengamos una política eficiente para controlar las fronteras y evitar el contrabando de millones de toneladas de cereales a Brasil, Paraguay y Bolivia. Que no tengamos una política eficiente para controlar a los que venden sus cosechas sin tributar, como también a los comercios que no facturan todo lo que venden y encima te dan un precio sin factura descontando un 10,5%, o sea vamos en partes con el 21 % que le corresponde al estado. En fin, debemos admitir que hay una ineficiente política tributaria en nuestro País.

También debo decir que es muy recurrente escuchar a muchos ciudadanos decir que no aguantan más la presión tributaria, no queremos pagar más impuestos, pero me pregunto ¿Un evasor de impuestos puede hablar de presión tributaria?.

¿Pueden hablar de este tema los productores rurales que contrabandean sus granos?

¿Pueden hablar de este tema aquellos que venden su cosecha sin tributar en el mercado interno?

¿Pueden hablar de presión tributaria aquellos vivos que sacan la Soja, Maíz, Girasol, trigo por la Hidrovía del Paraná escapándose por Punta Indio hacia Montevideo y después pasar al Atlántico para no pagar sus impuestos?

¿Ustedes saben que por esa Hidrovía la evasión en general es de unos 40 mil millones de dólares anuales?

¿Ustedes saben que los que promueven las protestas políticas agropecuarias son los que manejan esa Hidrovía y el contrabando?

Este gobierno heredó un lío bastante importante del Gobierno del Ex Presidente Mauricio MACRI, alta desocupación, aumentó las tarifas de Luz y Gas con la excusa de que había que aumentar porque había que hacer inversiones que en los anteriores gobiernos no se hicieron, pero lo más tremendo es que las aumentó un 4 mil %, y no hizo ninguna inversión beneficiando a sus amigos y socios que manejan las empresas de energía. También tomó un crédito de más de 40 mil millones de dólares con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que no fue a parar en construcciones de Escuelas, ni Hospitales, ni asfalto, sí fue a parar ese dinero a los bancos que ayudaron a fugar divisas como es la especialidad de la PATRIA FINANCIERA.

Pero este gobierno actual, ha sido muy tibio con los especuladores, con los evasores, con los contrabandistas, por lo que esa inacción termina con la misma historia de siempre, más pobres, más inflación, más bronca, más planes sociales, etc.

Al ver este fin de semana la protesta llamada “TRACTORAZO” me acordé de la Patria, del Campo, y vi a los personajes que convocaron a la movilización con la cara pintada de patriotas, y en realidad los conozco, son evasores, contrabandistas y usan a los productores con fines políticos y económicos para la política de los “ANGURRIENTOS”.

Yo estuve al lado del campo con la famosa ley 125 en el Gobierno de Cristina FERNANDEZ, esa Ley que su autor fue Martín LOUSTEAU y que si se aplicaba terminaría de aniquilar a los pequeños productores. Y defendí a los pequeños productores de mi actual pueblo, Ataliva Roca y lo volvería hacer porque sé que no me equivoqué y el tiempo nos dio la razón. Pero también debo decir que muchos de los que pudieron ser damnificados por la Ley 125, hoy son socios políticos de Martín LOUSTEAU.

Por eso al ver esa protesta, con temas muy sensibles en los tiempos que nos toca transitar, donde vemos actitudes altamente radicalizadas, la verdad en nada se parece a la Patria, no es de patriotas actuar con odio, no es de patriotas desear la muerte, no es de patriotas ejercer la violencia como método, no se puede hablar de la constitución si no soy el ejemplo y no cumplo con lo que me corresponde. No puedo decirme Republicano y pretendo vaciar al estado.

Entiendo que hay un debate sobre la cantidad de empleados públicos y funcionarios, seguramente hay que reverlo, se puede ser más eficiente con menos personas, pero no se puede debatir con los oídos sordos, no se puede debatir con imposiciones.

También se debe ver la empleabilidad privada. Informándome pude saber que en el año 1976 cuando ocurrió el golpe de estado, Argentina tenía una población de un poco más de 22 millones de habitantes y el empleo privado era de 6 millones de personas. En nuestro tiempo, 45 años después (año 2021) somos un poco más de 40 millones de habitantes o sea el doble y el empleo privado es igual, 6 millones de habitantes.

Es por eso que amerita un debate serio, con respeto, con sentido patriótico, para abordar los temas que hagan grande a nuestra Argentina.

Se puede trazar algunas políticas de estado con semejante grieta en la patria?.

Se pueden lograr consensos con actores tan radicalizados?

Se puede llegar a buenos entendimientos con medios de comunicación tan mentirosos?

En fin, ha sido mi intención poder expresar vivencias, anécdotas, expresiones y preguntas por las que considero pasan algunos de los problemas a resolver por todos los argentinos.

Por eso, YO APOYO AL CAMPO ARGENTINO.

Martín BORTHIRY.

