Violencia económica en La Pampa: el 44 % no cumple con la cuota alimentaria

El dato surge del Boletín Estadístico del Observatorio de Género de la Provincia de La Pampa. Duras críticas a la justicia en el fuero civil y familiar: el 73 % no queda “nada conforme” con el accionar del Poder Judicial.

La Secretaría de la Mujer difundió anteayer un informe estadístico en el que se reflejan las proiblemásticas y necesidades de la mujer y las diversidades sexuales.









En relación a las separaciones y el acuerdo por el mantenimiento de los hijos e hijas, el 44% de las personas respondió que “no percibe cuota ni aportes para gastos y necesidades de sus hijos/as por parte del progenitor/a no conviviente”.

El 23% dijo que, si bien percibe dinero en concepto de cuota alimentaria todos los meses, no es la suma que estaba fijada o acordada. El 19% percibe la cuota alimentaria todos los meses, un 9% dijo que si bien percibe la cuota alimentaria, no es todos los meses y el 5% restante no percibe dinero en concepto de cuota alimentaria, pero su progenitor/a no conviviente cubre gastos y necesidades.

Justicia lenta y poco efectiva

Cuando la separación y el mantenimiento de hijos e hijas se judicializa, el 73 % de las personas no queda “nada conforme” tras el paso por la justicia.

El arreglo o determinación del cumplimiento y monto de la cuota alimentaria se tramitó por vías judiciales en el 58% de los casos, el 10% lo estableció solo el progenitor/a no conviviente, el 9% se acordó entre ambas partes sin mediación judicial ni de terceros, el 3% dijo que había sido establecido por ellos/as mismos/as, mientras que un 20% nunca realizó ningún trámite ni acuerdo por cuota alimentaria.

De las personas que realizaron el trámite por vías legales, el 62% dijo que lo había hecho mediante un/a abogada con patrocinio gratuito y el 39% contrató un/a abogado/a particular.

En cuanto al grado de conformidad con la resolución judicial sobre la cuota alimentaria, el 73% manifestó estar nada conforme, el 24% quedó conforme, mientras que tan solo un 3% está muy conforme con la resolución dictaminada por la justicia.

Cuando se les consultó sobre la evaluación sobre el proceso en la justicia, para el 48% fue muy dificultoso, el 36% lo consideró dificultoso y para el 15% restante el proceso no le pareció para nada dificultoso.

