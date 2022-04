El 9 de mayo asumen las autoridades electas de la UNLPam

Compartir esta noticia:











En el marco de la quinta reunión ordinaria del Consejo Superior se informó que el acto de asunción de autoridades de Rectorado, Unidades Académicas y Consejeros y Consejeras Superiores, se realizará el día lunes 9 de mayo a la hora 18:00 en el Aula Magna de nuestra Universidad.









El lunes 9 de mayo asumirán las autoridades autoridades de Rectorado, Unidades Académicas y Consejeros y Consejeras Superiores.

Oscar Alpa asumirá otro mandato al frente del Rectorado de la UNLPam, aunque continuará licenciado para ejercer el otro cargo en el que fue designado en diciembre del año pasado, al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación.

El día 26 de abril la Junta Electoral de la Universidad llevó a cabo el escrutinio definitivo, con la participación de apoderados de listas y miembros de Juntas Electorales de Facultades.

Se informó que con respecto a las categorías Rector y Vicerrectora y Decanatos y Vicedecanatos, como es habitual, los resultados se expresaron en unidades de sufragio y porcentajes. Lo propio se consignó con las categorías a Consejo Superior y Consejos Directivos.

En la categoría Rector y Vicerrectora, y contemplados todos los claustros y sector no docente, la Lista Proyecto Universidad obtuvo la totalidad de unidades de sufragio (109). Para el Consejo Superior, claustro docente sub claustro profesores/as, la Lista Proyecto Universidad obtuvo el 52,77% de las unidades de sufragio, Universidad Amplia el 31,54% y Sinergia Universitaria el 15,69%. Para el claustro docente sub claustro auxiliares, la Lista Proyecto Universidad obtuvo el 50,51% de las unidades de sufragio, Universidad Amplia el 33,03% y Sinergia Universitaria el 16,45%.

Para el claustro Graduados/as, la Lista Proyecto Universidad obtuvo el 50,55% de las unidades de sufragio, Universidad Amplia el 35,58% y Sinergia Universitaria el 13,87%.

En el claustro de estudiantes, la Agrupación Franja Morada obtuvo el 38,92% de las unidades de sufragio, SUMATE + Emancipación Estudiantil el 28,75%, Unidos por la Universidad (Propuesta Universitaria + Tranquera Abierta) el 20,88% y Agrupación Independiente el 11,46%.

En el Sector No Docente, la Lista 26 de Noviembre obtuvo la totalidad de unidades de sufragio.

