Vidal se lanzó a la presidencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba

La exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, volvió a agitar su eventual candidatura presidencial durante una visita a Córdoba, que contó con el discreto aval de Mauricio Macri.

"En 2023 veo a Juntos por el Cambio como un gran equipo. Si hay que ponerse la '10′ de (Lionel) Messi, lo voy a hacer. Pero si me tengo que poner la '5′, también lo voy a hacer", señaló Vidal en su discurso.









Fue durante un almuerzo organizado por Luis Juez y donde asistieron dirigentes del PRO. En ese marco ratificó que quiere ser presidenta, aunque aclaró: «En 2023 veo a Juntos por el Cambio como un gran equipo. Si hay que ponerse la ‘10′ de (Lionel) Messi, lo voy a hacer. Pero si me tengo que poner la ‘5′, también lo voy a hacer».

«Necesitamos no solo ganar, sino ganar arrolladoramente, no podemos fallar, porque no hay chances para una tercera oportunidad», agregó, como parte de su explicación sobre el «Proyecto de Poder» que necesita un eventual segundo gobierno de Juntos, para no fracasar”, dijo.

“Soy parte de un espacio conformado por cuatro partidos que definieron que cualquier incorporación, ya sea Milei o de cualquier otra persona, se hace por unanimidad. Somos un espacio institucionalizado y será Juntos por el Cambio el que defina, pero para mí es un tema cerrado”, dijo Vidal.

