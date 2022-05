Una empresa se le quedó con las herramientas y no tiene cómo trabajar

Compartir esta noticia:











Un trabajador de la construcción protestó este martes frente a la sede de la empresa “Grupo Emherfa”, comercializadora de las casas prefabricadas “Monte Ruca” en Santa Rosa. Fue contratado entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 y al finalizar la relación laboral se le quedaron con las herramientas de trabajo: “si no laburo, no como”, dijo a Plan B.









Roberto Carrepi denunció ante la policía que la empresa para la que trabajaba le quitó las herramientas y hoy no tiene como ganarse el sustento para él y sus cinco hijos, tres menores y dos mayores que trabajan junto a él.

La empresa Grupo Emherfa, que comercializa las casas prefabricadas Monte Ruca, reconoció que tenía sus herramientas pero no se las devuelve. “Cuando me echan, voy a buscar las herramientas, y faltaban todas”, contó.

“Le hago una denuncia porque no aparecen las herramientas, sin ellas, no puedo vivir, son las herramientas que me están dando de comer a mí y a mis hijos”, dijo Roberto.

“Hace dos meses que me dicen que están en un lugar, cuando las voy a buscar dicen que están en otro lado y así pasaron dos meses y no me las devuelven”, añadió.

“Las herramientas las necesito. Son cómo 200 mil pesos en herramientas que me están faltando. Sin ellas no puedo trabajar y no le puedo dar de comer a mis hijos. Tengo cinco, tres menores y dos mayores que trabajan conmigo”, relató.

“Estamos parados, perdiendo laburo por ellos. Me tienen a las vueltas, me están por echar de la casa que alquilo. Pido que me devuelvan las herramientas o que me den una solución. Estamos re complicados para poder vivir”, lamentó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios