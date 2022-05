El Gobierno actualizará el piso del impuesto a las ganancias de acuerdo a la inflación

Compartir esta noticia:











El ministro de Economía Martín Guzmán respondió al pedido que realizó Sergio Massa mediante una carta esta mañana. La nueva ley faculta al Gobierno a actualizar el «piso» del impuesto por decreto.









El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el Gobierno planea actualizar el Impuesto a las Ganancias de trabajadores en relación de dependencia, de acuerdo a la evolución de la inercia inflacionaria.

“Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan (el impuesto a las) Ganancias en función de la evolución de la inflación», afirmó a Télam el titular del Palacio de Hacienda. La nueva ley -aprobada en mayo del año pasado- faculta al Gobierno a actualizar el «piso» del impuesto por decreto.

El ministro respondió al pedido que realizó Sergio Massa mediante una carta esta mañana. El presidente de la Cámara de Diputados planteó fijar un nuevo piso de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, teniendo en cuenta la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios de la coyuntura actual.

Guzmán explicó: «Es lo que razonablemente establece la ley para que el beneficio a los trabajadores y las trabajadoras no se pierda con la inflación, y es lo que el Gobierno ejecutará”. De esta manera, el ministro ratifica el compromiso del Gobierno en aumentar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, aunque no estipuló una fecha para ejecutar el nuevo decreto.

¿Cuál será el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias?

El nuevo piso estimado podría pasar de $225.937 a $265.000 de remuneración bruta, de acuerdo a algunas estimaciones que se filtraron de los equipos técnicos en Diputados.

El número se determina en base de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), contemplando las actualizaciones salariales acordadas por los trabajadores durante este año.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios