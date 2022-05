Boca empató y tiene que ganar en la última fecha para seguir en la Copa Libertadores

Compartir esta noticia:











Con un empate ante Corinthians, el Xeneize quedó segundo en su grupo pero también depende de otros resultados para clasificarse.

Boca empató 1 a 1 frente a Corinthians de Brasil, en un partido válido por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América, jugado esta noche en el estadio la Bombonera, y por ahora se mantiene con chances de seguir en el torneo, aunque también dependerá de lo que ocurra con los otros participantes de su zona.









El equipo paulista se puso en ventaja con un gol de Du Queiroz, a los 16 minutos del primer tiempo, pero Boca llegó a la igualdad gracias a un gol de Darío Benedetto, sobre los 42 del mismo período.

Además, Corinthians terminó el partido con diez hombres por la expulsión del colombiano Víctor Cantillo, a los 22 minutos del segundo tiempo, y también vio la tarjeta roja el entrenador del conjunto visitante, Vitor Pereira.

Este resultado dejó a Boca transitoriamente en el segundo puesto, por detrás de Corinthians, pero también debe esperar el resultado de los otros integrantes del grupo, Deportivo Cali y Always Ready de Bolivia, que se enfrentarán el jueves próximo en Colombia.

Durante la primera media hora de juego Boca volvió a repetir viejos errores, jugó con lentitud y movimientos preanunciados que facilitaban la tarea defensiva de su oponente, que empezó bien, pero de a poco fue perdiendo consistencia.

Sin embargo, en su primera llegada el equipo brasileño logró anotar, tras un córner desde la izquierda y un rebote que salió hacia el medio del área grande, donde estaba Du Queiroz, quien remató de zurda, abajo, y venció a Rossi cuando apenas se jugaba un cuarto de hora.

Después del gol Corinthians tomó más confianza y jugó con la ansiedad de su rival, pero inexplicablemente empezó a retroceder y fue así que recién sobre los 28 Boca generó la primera situación clara, con un remate de Benedetto desde la media luna, que se fue por encima del travesaño.

Pero a esa jugada le siguieron otras dos, cuando Corinthians parecía confundido: tras un pase largo, Salvio se iba al gol pero Robson lo desacomodó con lo justo, y enseguida Zeballos desbordó por izquierda y habilitó a Salvio, quien sacó un tiro apenas desviado junto al palo.

Con el aporte de Varela, para marcar y distribuir, bien secundado por el paraguayo Romero y el empuje de Salvio en cada intento, Boca evidenció una mejoría y se ilusionaba con lograr emparejar el marcador.

De tanto insistir, con más empuje que buen juego, Boca llegó al empate sobre el final de la primera parte, cuando Zambrano ganó en lo alto, de cabeza, y le dejó la pelota servida a Benedetto para que éste anotara de media vuelta.

Más decidido, Boca se llevó por delate a Corinthians al comienzo de la segunda parte, presionó y cortó los circuitos del equipo rival y generó algunas situaciones para desnivelar, la primera con una entrada de Salvio, quien quedó mano a mano con Cassio, pero el arquero tapó el remate.

Luego, Fernández estuvo cerca con un cabezazo, y más tarde Varela, al rematar desde afuera del área, hasta que se originó el tumulto y las discusiones que derivaron en las expulsiones del recién ingresado Cantillo y del entrenador de Corinthians, Vitor Pereira.

A partir de Boca perdió ímpetu, se distrajo y chocó una y otra vez contra su propia impotencia y la eficacia defensiva de su rival, a esa altura aferrado al empate que lo mantenía como líder del grupo, y con chances concretas de avanzar a los octavos de final.

Sin embargo, y en los segundo finales Boca tuvo la oportunidad más clara para ganar, con un cabezazo de Salvio, que se fue junto al palo derecho de Cassio, y que le puso puntos suspensivos a su panorama copero.

Esta es la síntesis:

Estadio: Boca.

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio; Robson, Joao Victor, Raúl Gustavo; Lucas Pitton, Fabio Santos, Du Queiroz, Maycon; Gustavo Silva, Jo y Willian. DT: Vítor Pereira.

Goles en el primer tiempo: 16m. Du Queiroz (C); 42m. Benedetto (B).

Cambios en el Segundo tiempo: 10m. Víctor Cantillo por Maycon; Gustavo Mantuan por Robson y Renato Augusto por Willian (C); 28m. Gil por Lucas Pitton (C); 34m. Junior Moraes por Jo (C); 37m. Luis Vázquez por Zeballos (B).

Incidencias en el segundo tiempo: 22m. expulsados Cantillo (C) y Vitor Pereira (DT de Corinthians).

