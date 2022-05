Pan y Rosas reclama que cese la violencia hacia las trabajadoras en el Hospital Lucio Molas

Compartir esta noticia:











Desde la Agrupación Pan y Rosas del PTS e independientes se solidarizaron con las trabajadoras del Hospital Lucio Molas que en diversos sectores están siendo víctimas de maltrato laboral, emocional, simbólico y verbal.

En un comunicado de prensa, repasaron los diferentes hechos denunciados por trabajadoras e instaron a la implementación de un protocolo para atender la violencia de género en el ámbito de Salud Pública, solicitando que el Ministerio de Salud resuelva estos conflictos con las sanciones que correspondiesen y también se trabaje para prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas del ámbito laboral.

El comunicado, detalla:

«Ya en septiembre del 2021 alertamos sobre el hecho de que residentes de enfermería pertenecientes a UTI 1 habían denunciado en FIA y en Fiscalía de Género a un Coordinador de esa residencia enfermero Gabriel Barrios y que él mismo había acudido como paritario de UPCN en una reunión del 7/9/21 donde justamente se trató la problemática de la violencia de género. https://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2021/09/12/hasta-que-la-justicia-se-expida-upcn-desvinculo-al-paritario-denunciado-por-violencia-de-genero/?fbclid=IwAR3oc8L-b6sjllmeT-_qS6usQFiueGCQYyyMvpX-8nH4oIKmexxj4YUD7fw

En fecha 10/09/21 también fue entrevistada a partir de conocerse esta situación la abogada de las residentes en radio Kermes. https://www.radiokermes.com/noticias/8341-molas-revelan-que-hay-varias-personas-denunciadas-por-acoso-y-violencia-de-genero

En la actualidad una de las damnificadas residente de enfermería el día viernes pasado nuevamente se debió enfrentar a otro suceso de violencia al encontrarse con fotos de ella y otra de las denunciantes que ya no se encuentra trabajando en el Hospital, empapelando paredes de diferentes sectores con carteles con sus fotos y carteles en sus manos diciendo “ Soy una mentirosa” “ Si sos varón tene cuidado con estas dos”. Hasta el momento la Dirección del Hospital Lucio Molas no ha brindado respuesta a la joven residente sobre lo acontecido solo se conoce que ha manifestado no poder hacer nada respecto de la pegatina que tuvo que retirar con sus manos la propia agredida.

La misma residente se encuentra además permanentemente hostigada por redes por personas que pertenecen al círculo de amistades laborales y complicidades del mencionado enfermero.

En el Sector Quirófano como es de público conocimiento por conferencia de prensa del gremio ATE también otra compañera está siendo perseguida sindicalmente por haber denunciado malos tratos y violencia de género en el marco de demandas laborales que corresponden por ley a ese sector. https://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2022/05/17/se-agrava-el-conflicto-en-el-molas-ate-denuncia-persecucion-sindical/

Como muestran estos ejemplos lamentables debemos manifestar que la violencia que circula en varios sectores del Hospital Lucio Molas entre trabajadores y trabajadoras es responsabilidad del Estado que viene propiciando el enfrentamiento entre los mismos, intentando así mantener con políticas divisionistas un clima laboral que impide la unidad y organización entre los servicios, encubriendo con el silencio las conductas violentas de personal jerárquico hacia compañeras.

Desde nuestra Agrupación no callaremos estos episodios. Intentamos poner voz a quienes hoy no se atreven a hablar por temor, sabiendo que los episodios de este tipo donde la desigualdad de poder y el maltrato patriarcal ejercido trascienden el espacio laboral para impactar en las vidas cotidianas y la salud integral de las trabajadoras. Los Hospitales y Centros de Salud deben ser entornos saludables para los y las trabajadoras teniendo en cuenta que diariamente enfrentan problemáticas graves de enfermedad física, psico-social.

Expresamos nuestro fuerte repudio a este tipo de acciones y conductas por parte de personal que cumple funciones dentro de la institución pública del Hospital Lucio Molas siendo una obligación de los directivos el cumplimiento efectivo de las ley 26485 art 6 inc)6 violencia laboral y el Convenio 190 ratificado mediante la Ley N° 27580 en nuestro país.

Instamos así como desde la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria salieron a responder a la FIA respecto que implementarían un protocolo para atender la violencia de género en el ámbito de Salud Pública, el Ministerio de Salud resuelva estos conflictos con las sanciones que correspondiesen y también se trabaje para prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas del ámbito laboral».

