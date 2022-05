Realizaron Colecta de Sangre en el Concejo Deliberante

Compartir esta noticia:











La actividad se desarrolló de 7 a 10 horas, organizada por el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas. Se busca captar a las y los donantes altruistas y voluntarios.

Este lunes 23, se desarrolló una Colecta de Sangre en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, organizada por el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas.

“Estamos en una jornada de donación de sangre, organizada por el Concejo Deliberante y el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas. La idea es llegar más a la población y no solo que sea el familiar del paciente que necesita sangre el que pueda donarla”, dijo a Plan B Noticias, Ana Paula Portales, jefa del Banco de Sangre del hospital.

“El objetivo nuestro es captar al donante altruista y voluntario, que dona sangre para una persona que no conoce o con la que tiene una relación directa o de reponer, en un Banco de Sangre. Hace rato que se conoce que este tipo de donante, otorga una mejor calidad en el producto, es una persona más sana, saludable y ése es el objetivo”, agregó.

Consultada por las condiciones necesarias para donar sangre, Portales, dijo que se debe tener entre 18 y 65 años. “Debe estar en buena condición de salud, no significa que no esté tomando alguna medicación. Por ejemplo, puedo tener hipotiroidismo y estar medicada con lebotiroxina, lo mismo que un hipertenso, que toma drogas más comunes, también puede donar sangre o quienes toma medicaciones para la diabetes”.

“Lo recomendable es que tomen mucha agua el día anterior y que el día de la donación, desayune. Evitar las grasas y lácteos, pero sí tomar un café con azúcar o una fruta. Es lo recomendable”, dijo Portales.

En referencia a cuántas veces se puede donar sangre en el año, la jefa del Banco de Sangre dijo que lo recomendable es una vez al año. “Pero un hombre, puede donar hasta cuatro veces en un año y una mujer, hasta tres veces. Son las recomendaciones”.

“Luego, por alguna circunstancia, vos querés donar, se puede hacer cada dos meses, si se mantiene un buen nivel de hemoglobina, pero, en regla general, lo aconsejable, es donar una vez al año, para no tener anemias”.

Portales afirmó que se puede donar sangre de lunes a viernes en el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas. “Citamos a los donantes de 7 a 10 de la mañana. No hay que sacar turno para ello”.

Consultadas nivel nacional, todos los Bancos de Sangre se vieron afectados por el menor flujo de donantes. Eso también estaba ayudado porque había menos cirugías. Hoy en día, en la normalidad, no tuvimos una faltante de sangre tan importante, mantuvimos el stock de sangre y no hubo riesgo, gracias a las colectas, a la gente que dona de forma altruista y a los llamados a la solidaridad, que nos permiten contar con un stock de sangre. Además, nosotros tenemos contactos con otros Bancos de Sangre, para, de manera solidiaria, requerir o ceder sangre. Lo ideal es que a nadie le falte, no solo a nosotros, sino tampoco a otro Banco de Sangre”.

