Situación en El Salitral: “es una responsabilidad que el municipio no puede atender”

El Intendente Municipal, Luciano di Nápoli estuvo presente hoy en la inauguración del Tren Sanitario «Ramón Carrillo» que estará en nuestra ciudad hasta el 5 de Junio y que contiene diferentes servicios sanitarios, sociales y actividades culturales para los vecinos y vecinas.

El Intendente estuvo presente en la oportunidad y al finalizar el acto de presentación de esta unidad móvil habló con los medios de prensa sobre la situación de la toma de terrenos en El Salitral; «entiendo la situación social y el contexto en el cual se crearon estos asentamientos pero como Intendente no estoy a favor de la toma y tampoco criminalizo el acto», dijo.

Indicó además que la medida para poder tener una vivienda digna es a través del Estado, del Instituto Provincial de la Vivienda, tenemos que crear viviendas sociales en la ciudad, «están pronto a inaugurarse 200 y también hay un proceso licitatorio que se está llevando adelante, ese es el camino», aseguró.

Aclaró que el Municipio no se puede hacer cargo de la compra de tierras porque hay 20.000 vecinos anotados para poder acceder a una vivienda, «sería complejo», manifestó. El Municipio tiene herramientas para atender cuestiones sociales, de asistencia, pero no la entrega de una vivienda; «es una responsabilidad que la Municipalidad no puede atender», finalizó.

Tren Sanitario “Ramón Carrillo”

Es la primera vez que el tren visita nuestra provincia y contiene 4 vagones donde incluso uno de ellos posee un mamógrafo digital. En el acto estuvo presente el Ministro Desarrollo Social, Diego Álvarez, la Presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, el Director Nacional de Dispositivos Territoriales, Ignacio Trucco y el Coordinador de Dispositivos Sociales Móviles, Fernando Rey.

