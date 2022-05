“Garantizamos conectividad en la provincia en los lugares donde no llega nadie”

Compartir esta noticia:











Se reunió la comisión de Asuntos Agrarios con la visita del Ministerio de Conectividad y de representantes de Aguas del Colorado y Empatel para tratar el proyecto de Propuesta Federal por el que solicitan al Ministerio de Modernización y Conectividad, informe respecto a las obras de infraestructura que lleva adelante de acuerdo a lo publicado en el sitio web: obras.lapampa.gob.ar.

El ministro Antonio Curciarello expuso: “En las obras que se mencionan hay que diferenciar dos: las de Aguas del Colorado, que son obras que están culminadas, y las obras en marcha, que son 22. Hay una tercera categoría que tiene que ver con la ampliación de capacidad de todas las redes existentes, que lleva el 45% de la inversión. Estas son de uno de los programas de conectividad que tiene Enacom”.









El objetivo –siguió el ministro- es que se brinde un buen servicio de internet en las localidades más chicas, que por sus habitantes no es factible la inversión por parte de privados, dado que son erogaciones muy altas. Los vecinos de localidades más chicas tienen los mismos derechos que los de Santa Rosa o Pico”.

“Lo que intentamos es que la provincia mejore en cuanto a los índices de velocidad de sus servicios. En las localidades el servicio de wi fi tiene una prestación acotada en cuanto a la disponibilidad del ancho de banda a los usuarios, y está expuesta a los factores climáticos. Requiere mucho mantenimiento, lo cual es un costo para los prestadores”.

Más adelante comparó La Pampa con otras provincias. “Si uno ve a otras provincias, se va a dar cuenta que la velocidad es mayor, pero porque ellos cubren el 60% mientras que nosotros el 84% de la población. Entonces estas 22 obras nos va a permitir mejorar”, señaló.

En la ronda de preguntas, el diputado Ardohain pidió un informe por escrito y Curciarello adelantó que desde el Ministerio están “trabajando en la confección de un sistema para informar con más detalles las obras”.

María Laura Trapaglia cuestionó la conectividad en el ámbito educativo durante la pandemia. “Como Empatel funcionamos como un prestador más, Empatel no es el único prestador de las escuelas. Igualmente el problema de la conectividad en el ámbito educativo no fueron las escuelas, fueron los hogares. Y ahí tenemos que estar orgullosos porque La Pampa sí tiene fibra óptica, porque nosotros garantizamos conectividad en la provincia a donde no llega nadie”, respondió.

Martín Balsa agregó que por desgracia han “cortado Conectar Igualdad, que era necesario para la educación en los hogares”, y Curciarello dijo: “La pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos de algunas generaciones que no convivían con la tecnología. La Pampa tiene sistemas que permitieron atravesar la pandemia de un modo mucho más ordenados que otras provincias. Por ejemplo el Sistema Integral de Salud permitió haber empezado a vacunar antes que nadie”.

Por último, César Montes de Oca reflexionó acerca de “poder real” de las telecomunicaciones, celebró que “tengamos una política de Estado” y reclamó que “esto que hacemos en La Pampa lo traslademos al Congreso de la Nación para que haya una ley de telecomunicaciones”.

Peticiones

En reunión de Peticiones, las y los diputados emitieron dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, a los proyectos por los que se eleva listado de Conjueces y Funcionarios Ad Hoc/2022, y se aprueba el padrón de aspirantes a Magistrados y Funcionarios Sustitutos del Poder Judicial.

Plenario de Legislación Social y Hacienda y Presupuesto

Se constituyó un Plenario de comisiones de Legislación Social y Hacienda y Presupuesto y se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Específico y sus Anexos, suscripto entre la Administración de Trabajo Local de la provincia de La Pampa y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que tiene por objeto el mejoramiento de la calidad de empleo.

“El empleador está acostumbrado a hacer las cosas de mala manera. Lo que requerimos con este proyecto es que el personal esté como corresponde: empadronado, en blanco y con aportes”, expresó Roberto Robledo.

Legislación Social

En comisión de Legislación Social se puso en tratamiento el proyecto del Frejupa por el que se protege y promueve el derecho de la persona gestante, al duelo respetado y atención integral ante la muerte perinatal.

Fernando Miguel Rolando, director del Registro Civil, quien concurrió a la Legislatura, expresó: “Me parece que es un proyecto interesante. En lo que me respecta, nosotros somos el órgano registrador de defunciones. Hoy por hoy a las defunciones fetales se las denomina N. N. Creemos que a través de una normativa provincial podríamos cambiar esta situación”.

Por su parte, Alicia Mayoral dijo que “si podemos visibilizar esta cuestión con este proyecto estaríamos más que satisfechos. Agradezco a Rolando y a todos para que podamos sacar la mejor de las leyes”.

Además, se sacó despacho favorable por unanimidad a la iniciativa de Facundo Sola por la que se modifica el artículo 10 de la Norma Jurífica de Facto Nº 751. “Con esto se reconoce a los agentes de la administración pública que tienen terciario. También contempla cursos de terciarios”, comentó el autor.

Asuntos Constitucionales y Legislación General

En Plenario de comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y con la presencia del Colegio de Abogados, se trataron los proyectos del Poder Judicial por el que se reforman artículos de la Ley 1828 – Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa, y por el que se suspende la vigencia de la ley 3353. Ambas iniciáticas fueron dictaminadas favorablemente por unanimidad.

La presidenta del Colegio de Abogados, Elida Susana Gemignani, explicó: “La intención es defender las objeciones que entendemos que tienen que primar, ya que el Código Procesal es la herramienta con la que trabajamos todos los días de nuestras vidas”. Lamentablemente en la Argentina no todos están conectados, no todos tienen domicilio electrónico y es muy normal que personas asistan a tribunales por un acto procesal y como no tienen correo electrónico propio dan el de un hijo o un nieto. Debido a esto no pueden quedar notificados fehacientemente”.

“Entendemos que esto con el tiempo va a ser una normalidad, pero no en este momento. Durante la pandemia tuvimos que hacer que algunas personas asistan al Juzgado de Paz más cercano a su domicilio para poder hacer una audiencia vía Zoom porque no tenían la tecnología adecuada para hacerlo por sus medios”, finalizó Gemignani.

