Legisladores de Patria Grande piden la intervención de la justicia de Jujuy

Este lunes Juan Grabois participó de la presentación de un proyecto para intervenir la justicia de Jujuy junto a los diputados Federico Fagiloi, Itaí Hagman y Natalia Zaracho.

El trio integra Patria Grande, la organización social liderada por Grabois, que hace 15 días presentaron un proyecto de ley para crear un salario básico común. En la presentación participó la legisladora porteña Ofelia Fernández y, a través de un video grabado, el ex juez Eugenio Zaffaroni. «Es obvio que no está garantizada la administración de Justicia en Jujuy», señaló.









El proyecto para intervenir la justicia jujeña se fue presentado en el anexo C de la Cámara de Diputados y tuvo una videoconferencia de Milagro Sala, la dirigente de Tupac Amaru detenida en una causa impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Los argumentos de los diputados para pedir la intervención de la justicia de Jujuy son similares a los que utilizó el senador Guillermo Snopek en su proyecto presentado en 2020, que sólo tuvo una audiencia en la comisión.

Si se pide la intervención no es por Sala, sino por sectores que no pueden pedir un pedazo de pan, o no pueden salir a pedir justicia porque le arman contravenciones. Nos llama la atención que nadie responda por Jujuy y todos miren para el costado

Se objeta que Morales haya aumentado de 5 a 9 miembros los integrantes el superior tribunal de justica, con el voto de dos legisladores que luego asumieron como jueces: Pablo Baca y Beatriz Altamirano.

«Se votaron a ellos mismos. Un tercero, Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Gerardo Morales en 2011, plantearon los diputados del Frente Grande.

Los diputados recordaron además que Morales ahora quiere provocar la renuncia de tres jueces del Supremo Tribunal, por diferencias en sus fallos. Clara de Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y Sergio González.

«Es tan escandaloso que solamente con la complicidad de sectores de poder muy importante, algunos agazapados en el Frente de Todos, se explica que no sea un escándalo nacional. Los que renunciaron no eran jueces probos: eran parte de la mafia. Pero no garantizaban la suficiente confianza a un gobernador que quiere perpetuarse en el poder y necesita un tribunal adicto. ¿Imaginan 3 jueces de la corte nacional que renuncien presionados?», señaló Grabois.

«Morales está perpetrando una purga stalinista en la justicia provincial para perpetuarse en el poder. Es un régimen basado en tres ejes. El primero es el narco Estado. En Jujuy no se está sembrando cannabis medicinal, hay una pantalla para el narcotráfico. La gendarmería ya incautó varios cargamentos con droga de los aportantes de campaña».

«El segundo elemento es el saqueo y la entrega del litio, que es un recurso estratégico. Y los inversores necesitan seguridad jurídica y por eso la purga. El tercer elemento es que Jujuy es un laboratorio del neofascismo. Para eso necesita garantizarse su reelección y un Superior Tribunal de Justicia que lo avale», completó Grabois.

Milagro Sala cerró la jornada por zoom, desde su prisión domiciliaria: «Si se pide la intervención no es por Sala, sino por sectores que no pueden pedir un pedazo de pan, o no pueden salir a pedir justicia porque le arman contravenciones», señaló y enumeró denuncias sobre persecución judicial.

«Nos llama la atención que nadie responda por Jujuy y todos miren para el costado. Yo quiero que se reabran las causas y así pueda defenderme, porque nunca pude hacerlo. Muchos compañeros fueron a recorrer Ministerios y la respuesta es que no se pueden meter en Jujuy. ¿Por qué?», se preguntó.

