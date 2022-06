Boudou en Santa Rosa: “el crecimiento es para mejorarle la vida al pueblo, no para pagarle al FMI”

Compartir esta noticia:











Este viernes por la tarde se lanzó la agrupación “Soberanxs” en La Pampa con un acto a sala colmada en la CGT Santa Rosa. Participaron el expresidente Amado Boudou y el extitular del ENACOM, Gabriel Mariotto.

En diálogo con Plan B Noticias y la CPETv, Amado Boudou explicó que “estamos buscando que un debate que estaba callado sobre el verdadero programa del campo popular, no se obture. En 2019 Cristina Fernández tomó la decisión de lograr un armado para frenar a Mauricio Macri, ahora la velocidad de los hechos no permitió que hubiera un programa de gobierno”.









“Soberanos busca llevar adelante las ideas enraizadas en la historia profunda del campo nacional y popular. Estamos convencidos que los destinos de Argentina están muy vinculados a la dicotomía Patria o Colonia. Lo vemos con el tema de los alimentos, donde algo que es bueno como la suba de los precios de los bienes que importamos termine convirtiéndose en un problema para las argentinas y argentinos”, añadió previo al lanzamiento de la agrupación en la Provincia, que tiene como uno de sus impulsores al abogado y militante, Ricardo Cheli.

“Tiene que ver con problemas estructurales, no solo con retenciones, un impuesto directo a la tierra, sino que también tiene que ver con el mercado de comercialización y con cómo estamos enchufados en una economía global que tiene esa dicotomía Patria o Colonia”, dijo.

– ¿La discusión en el Frente de Todos representa un quiebre?

– Representa una de las alternativas que se discuten en el Campo nacional y popular, sino no haría falta de un frente

Se quiere poner como un disvalor que hay distintas posiciones en el FdT, yo creo todo lo contrario. Los distintos sectores tenemos que llevar adelante el debate público y darle masa crítica para que eso se convierta en la centralidad del frente

Hoy tiene un sentido que no tiene nada que ver con lo que pasaba en el gobierno de Macri, pero que en distintos puntos a algunos nos deja más o menos satisfechos. Lo importante es no obturar el debate. Nosotros tenemos una visión propositiva, en todos los temas tratamos de presentar una medida concreta de cómo creemos que se debería hacer.

– ¿Desconciertan las marcha atrás cómo la de Vicentin?

– Si, genera desconcierto. Pero peor que en el frente, es en la comunidad. No podemos pensar la política por fuera de la sociedad, hay varios dirigentes que lo hacen así, por ejemplo en el PRO, en el armado de la oposición.

– ¿Qué le parece el proyecto de ampliación de la Corte que presentaron los Gobernadores?

– Es una idea política muy potente. Se habla muchísimo de federalismo, sin embargo sabemos que la coparticipación beneficia a CABA por sobre el resto de la Argentina. Sería un gran paso al federalismo que las provincias tengan que ver con el armado de la Corte. Es intolerable también que en la Corte no haya ninguna mujer.

– ¿De dónde tienen que salir los dólares para pagarle al FMI?

– Nosotros pensamos que el acuerdo con el fondo no fue acertado, lo venimos diciendo hace dos años y hace 8 meses con una propuesta concreta. Y estamos de acuerdo con crear un fondo para pagarle al fondo

Nosotros no creemos que el crecimiento es necesario para pagarle el fondo, nosotros creemos que Argentina debe crecer para mejorarle la vida a los hombres y mujeres de Argentina. No necesitamos que crezcan los números macroeconómicos y se reproduzca el modelo como el del Consenso de Washington, donde los países cómo Chile tenían ese crecimiento, pero no se distribuía y había una olla a presión que generó las protestas y ahora un cambio de gobierno

“Pepín” Rodríguez lleva prófugo más de 543 días, ¿el lawfare sigue?

Está vivito y coleando. Marca a las claras dos formas de hacer política, uno escondiéndose, rajándose y utilizando todos los resortes del poder par aquedar impunes, y otro del peronismo kirchnerista, y aun sabiendo la injusticia mediática que se iba a convertir en una condena judicial, que eran una parodia, enfrentamos esta situación de cara a los compañeros. (N de la R: En agosto Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y estuvo preso por el caso Ciccone).

