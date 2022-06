Movimientos sociales marchan a empresas alimenticias para que bajen los precios

Compartir esta noticia:











Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclaman que dejen de especular con el hambre y la necesidad de las familias argentinas.









La UTEP movilizará el miércoles 8 de junio a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios-COPAL y a 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país para exigir que bajen los precios de los alimentos.

«Que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen», expresaron.

Los movimientos sociales vienen denunciando que «en la pandemia toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas, corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional».

«A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula», señala la convocatoria de la UTEP.

