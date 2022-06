Remiseros a favor de la venta de licencias: “ningún titular es rico”.

Compartir esta noticia:











Un grupo de propietarios de autos de alquiler se presentaron en el Concejo Deliberante de Santa Rosa para solicitar que les permitan vender las licencias de remises y taxis.

Fabián Negretti, propietario de un remis, comentó que “es necesaria una reforma, hace muchísimos años que estamos con una ordenanza no actualizada. Vinimos a ver si podemos lograr lo que ya estamos haciendo en la calle con nuestro trabajo. Queremos que se formalice en la ordenanza”, dijo.









“Hoy no se pude transferir ni vender, eso lo ponemos en los puntos para ver si se puede modificar. Venimos a charlar para que nos entiendan, para decirles que estamos de acuerdo con la venta y transferencia, es un bien necesario”, afirmó.

Negretti descartó que haya “un negocio, la venta o la transferencia va a estar a la vista” y aseguró que “ningún titular de un taxi o un remiso es rico”.

Dijo que si no puede vender “te llevás un problema, yo no quiero seguir más, tengo que indemnizar un chofer o dos, me lleva el auto y un poco más, y es lo único que me queda. Después de 25 años, me quedo sin nada, cómo que fui un chofer”.

“Algunas licencia de taxis se vendieron y ninguno se hizo rico. Pasaron entre 30 o 40 años manejando y se querían jubilar. Hoy la situación es mala, por la economía, el combustible, por las calles, por la lluvia”, finalizó.

