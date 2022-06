El PRO criticó al ex presidente de la UCR: “Pechin muerde las manos de los que le dieron de comer”

Compartir esta noticia:











Desde el PRO La Pampa cuestionaron al ex presidente de la UCR. “Con socios que pegan por los medios pero cobran por abajo no podemos ir mucho más allá”, advirtieron.

Mediante un comunicado de prensa, el PRO de La Pampa criticó al ex presidente de la UCR “Tito” Pechin y lo acusó de sacar “ventajitas personales”, luego de haber solicitado un acercamiento a Mauricio Macri, en 2014.

“Es importante que usted, ex presidente de la UCR, tenga un poco de dignidad, no le muerda la mano hoy a quien ayer le dio de comer”, señalaron desde el PRO.

“Por esto es que proponemos hacia adentro del PRO pampeano que se discuta muy bien quienes deben ser sus socios, así como sin duda necesitamos re oxigenar nuestras filas internas, pero sepamos que con socios que pegan por los medios pero cobran por abajo no podemos ir mucho más allá”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Desde el PRO La Pampa tenemos mucho para decir de lo que ha sido la historia política provincial, nosotros hemos llegado con nuestras propuestas hace menos de 10 años, a algunos pampeanos les han resultado útiles o interesantes y otros, por suerte , no coinciden con nuestra visión de provincia.

Este espacio comprende muy bien el complejo entramado de vínculos e intereses que se han entretejido en más de 70 años de historia, lo que no podemos comprender aún es el bajísimo nivel de algunos de sus dirigentes políticos,como o el caso de un pretendido dirigente que ha quedado demostrado sobradas veces que no tiene más que representación que la de sus allegados como es el caso del lamentable «Tito» Pechin, ex presidente de la Unión Cívica Radical Pampeana.

Quienes seguimos trabajando para ver a esta provincia libre de Peronismo no podemos olvidar aquella oportunidad en que este minúsculo personaje de la política provincial le rogó a las autoridades nacionales del PRO para que Mauricio Macri lo visitara en su empresa, «Maurcio tiene que venir a verme, le preparamos lo que sea»,solía decir el radical. Y el Ex presidente así lo hizo, accediendo al ruego del radical, Mauricio Macri se hizo presente en General Pico de la mano de los dirigentes locales del PRO y Pechin lo recibió con los brazos abiertos.

Como ya es una costumbre, el radical aprovechó la oportunidad para sacar sus ventajitas personales, pidió créditos, ventajas , las mismas que le había pedido en su momento a Carlos Verna, luego a Oscar Mario Jorge, las mismas que le pidió a Ziliotto y así.

Desde le PRO no estamos en contra de la libertad de mercado, ni del empresariado, aunque a veces sea voraz como en su caso, pero la pirateria no debe ser un modus operandi de nuestros tiempos, no la normalicemos. Es importante que usted, ex presidente de la UCR, tenga un poco de dignidad, no le muerda la mano hoy a quien ayer le dio de comer.

Por esto es que proponemos hacia adentro del PRO pampeano que se discuta muy bien quienes deben ser sus socios, así como sin duda necesitamos re oxigenar nuestras filas internas, pero sepamos que con socios que pegan por los medios pero cobran por abajo no podemos ir mucho más allá”.

(Foto: La Voz de Trenel, año 2014).

