“Necesito una casa para resguardarme con mis hijos”

Gabriela Balquinta, una joven que vive en Villa Parque con sus dos hijos, le pide a las autoridades del IPAV una audiencia para que le puedan dar una casa. Lleva varios años sufriendo violencia de género.

La mujer le contó a Plan B que desde el 2014 sufre violencia de género: “vivo escondida en la casa de mi abuela y de una de mis tías”.

La joven tiene 27 años y tiene dos hijos uno de siete y otro de tres años: “Me he presentado con todas las denuncias a autoridades del IPAV, pero no he tenido solución”.

“Yo lo único que pido es que me ayuden porque firmaron convenios relacionados a violencia de género y hay muchas casas desocupadas”.

Sostuvo que “he hablado con el intendente, con diputados y los únicos que me llamaron fueron Sandra Fonseca y Avendaño”.

“Yo estoy pidiendo una casa para resguardarme yo y mis hijos”, dijo.

Gabriela comentó que “mi expareja, salió en libertad hace unas semanas y tengo que vivir escondida. Yo no puedo estar sola. Sólo pido una audiencia con las autoridades del IPAV y que me den una solución”.

