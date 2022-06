Se cansaron de pedir audiencia con Carrascal: hacen un feriazo frente a la CPE

Compartir esta noticia:













Reclaman que la empresa eléctrica preste el servicio en el barrio “El Amanecer” de Santa Rosa. Extienden el pedido a la intendencia de la capital provincial.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra convocó a un feriazo de protesta contra la conducción de la CPE por no brindar el servicio de energía eléctrica a pequeños productores agropecuarios que proponen una alimentación sana.









“Luego de varios intentos fallidos de pedido de audiencia con el presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, el domingo pasado en una multitudinaria asamblea de la UTT, donde participó la inmensa mayoría del barrio El Amanecer, decidimos realizar un feriazo en la CPE, en la plaza ubicada en Raúl B. Díaz 180 el día martes 14 de junio de 10 a 13”, informaron.

“Somos el campo que alimenta: las familias de El Amanecer somos productoras de animales (chanchos, chivas, ovejas, pollos, patos, vacas, caballos, gallinas, conejos) y hace más de 20 años que habitamos nuestro territorio en el monte y no contamos con luz eléctrica, ni gas, ni red de agua potable. Sólo pedimos un derecho básico como es la luz para tener una vida más digna y seguir produciendo más y mejor alimento sano para el pueblo y para nuestro propio consumo familiar”, describieron.

“En un contexto nacional de inflación, hambre, agrotóxicos y fumigaciones, ofrecemos verduras, frutas, yerbas, mieles, etc. a precios justos y agroecológicos, eliminando las cadenas de intermediarios negativos que se roban nuestro trabajo pagando miseria al campesinado y aumentando permanentemente los precios al conjunto del pueblo argentino. Sin ejercer ninguna forma de violencia, con firmeza, inteligencia, creatividad y organización, nuestra forma de reclamo es esta: el feriazo y la visibilización de nuestras demandas”, resaltaron.

“Pedimos audiencia conjunta con Carrascal y el intendente de la ciudad para avanzar en soluciones concretas para nuestras demandas, siempre desde una lógica constructiva buscando el apoyo de las santarroseñas y los santarroseños. Vean o no con buenos ojos a la CPE, hayan votado o no al actual intendente, necesitamos el apoyo del conjunto de la ciudad para ganar esta lucha…porque no nos detendremos hasta lograr la victoria colectiva”, finaliza la convocatoria.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios