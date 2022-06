Charla en la UNLPam por los 104 años de la reforma univesitaria

Compartir esta noticia:











Este 15 de junio, a 104 años del inicio de la reforma impulsada por estudiantes, la Cátedra Libre Reforma Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa invita a una charla que se hará en el salón Azul de la Facultad de Humanas desde las 18 horas.

Exponen Adofo Sturbin y Patricia Funes, presentados por Silvia Crochetti y Georgina Cluster.









La fecha es reivindicada por el radicalismo como un movimiento que hegemonizaron y la agrupación Franja Morada tomó su nombre de uno de los hechos que protagonizó un grupo de estudiantes cuando hace flamear como bandera las cortinas moradas que adornaban el salón de grados de la universidad; y de las estolas que los sacerdotes usan alrededor de su cuello, como símbolo del régimen que habían derribado, y a modo de identificación para aquellos que impulsaban la reforma.

“Hoy se cumplen 104 años de un hecho histórico que cimentó las bases de la educación universitaria en Argentina”, resaltó el diputado radical Marcos Cuelle.

“No fueron los docentes, y no fueron las autoridades universitarias las que advertían que la educación en la Casa de Estudios era anacrónica, que las universidades habían llegado a ser el fiel reflejo de una sociedad decadente; no, no fueron ellos, fue juventud, fueron los estudiantes los que decidieron contar para el país una vergüenza menos.

“Autonomía, cogobierno, acceso por concurso y periodicidad de las cátedras, cátedras paralelas, gratuidad y laicidad”, enumera Cuelle cómo conquistas de la reforma de 1918.

