Entregan herramientas en Uriburu

Compartir esta noticia:











El diputado provincial del Frente justicialista Pampeano, Leonardo Avendaño, informó que gestionaron herramientas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ser entregadas a emprendimientos productivos de La Pampa.

“Hoy estuvimos en Uriburu para continuar con la entrega de los kit de herramientas e insumos para producción hortícola que logramos gestionar a través de la Asociación de Productores Hortícolas Pampeanos por el Programa Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo Social”, detalló.









“La mayoría, compañeras jefas de familias me contaron sobre sus proyectos de ampliar y mejorar su producción, no solo para consumo si no también para abastecer a la población. Pude ver su casilla fabricada a mano donde preparan sus mates y paran a descansar y proyectar como seguir peleándola a diario”, añadió.

Avendaño agradeció a “la Dirección de Economía Social de la Provincia y a la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación (Delegación La Pampa) por el acompañamiento”.

Por último informó que “participamos de una charla que brindó el Ingeniero Agrónomo Luciano Barbera y se programó una capacitación que realizaremos para seguir haciendo realidad los sueños de la soberanía alimentaria”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios