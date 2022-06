“Cada diez siniestros, cuatro están relacionados al alcohol” 

Compartir esta noticia:











La Fundación Estrellas Amarillas concurrió a la comisión de Legislación General paraanalizar los proyectos de los bloques Frejupa y UCR por los que se propone modificar el art. 1º de la Ley 1713 – Sobre Alcoholemia cero; para todos los conductores.

Silvia González, titular de la Fundación, señaló que se si aprueba el proyecto “nos va a tocar el trabajo enorme para que adhieran los municipios. Queremos garantizarle las herramientas de control, fundamental para que se ejecute la ley”.

“Hace 20 años que venimos trabajando para llegar al alcohol cero. Tenemos 40 muertos en lo que va del año, y nos queda la segunda mitad donde el consumo del alcohol va a crecer. Cada 10 siniestros, 4 están relacionados al alcohol”, reveló.

A su vez, advirtió: “Lo que ocurre en La Pampa los fines de semana es preocupante. Los jefes de los hospitales nos comentan que tienen siempre llenas las salas de terapia intensiva de personas que no han fallecido pero que, por la ingesta de esta sustancia, han tenido graves siniestros viales. Si no hay consecuencia no hay conciencia”, concluyó González.

