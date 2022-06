Amoroso: “Yo sigo firme”

Compartir esta noticia:











El dirigente peronista le dijo a Plan B Noticias que no se bajó de la candidatura a presidente de la Unidad Básica de Villa Alonso. “Si nos llaman a todos por un consenso donde se respeta la cabeza de la lista, todo puede cambiar”, dijo Carlos Amoroso.

Esta mañana este medio informó por altas fuentes partidarias que en la única Unidad Básica de Villa Alonso no habría interna, pero Carlos Amoroso, aseguró que “a mí nadie me dijo que me bajara de la candidatura. Si las autoridades máximas del partido piden que no haya interna, yo lo voy a acatar”.









“Esto es parte del juego, hoy te suben, mañana te bajan, y luego te vuelven a subir. Hoy yo sigo firme como candidato a presidente. En pos de la unidad y por pedido de las máximas autoridades, esto puede cambiar”, indicó.

“Yo siempre tuve la intención de consensuar pero Convergencia nunca quiso hacerlo. En nuestra lista están todos los sectores y en la de ellos, solo están ellos”, añadió.

La Unidad Básica de Villa Alonso es la única de Santa Rosa que oficializó a dos listas para la interna partidaria, que desde la conducción del PJ buscan desalentar.

En la última reunión del Consejo del Partido Justicialista el Gobernador Sergio Ziliotto dijo de manera pública que no era “tiempo de elecciones”. Incluso, fuentes que participaron de esa reunión provincial confirman que el mismo mensaje bajó de cara a las internas en Eduardo Castex, Metileo y la UB de Villa Alonso, donde se pretende extender el acuerdo que se logró en todo el resto de la Provincia.

