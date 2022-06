Masacre de Avellaneda: rechazan excarcelación del policía Fanchiotti

Compartir esta noticia:











A pocos días de conmemorarse 20 años de la Masacre de Avellaneda, la Justicia rechazó el pedido de libertad condicional del ex comisario de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.









La decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora se conoció este jueves a través de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi.

En tanto, la defensa del otro acusado por los crímenes, el ex cabo Alejandro Acosta, había pedido salidas transitorias, pero aún no la Justicia no se expidió al respecto.

La Masacre de Avellaneda ocurrió el 26 de junio de 2002, apenas meses después de la caída de Fernando de la Rúa y cuando el gobierno provisional estaba a cargo de Eduardo Duhalde.

La represión se desató en el Puente Pueyrredón cuando de la Bonaerense intentaron detener el avance de varias columnas de agrupaciones piqueteras, que reclamaban por más planes y subsidios por desempleo, entre otras cuestiones.

Fanchiotti y Acosta fueron condenados a prisión perpetua al ser considerados autores materiales de ambos crímenes cometidos en la Estación de Avellaneda.

En la resolución que se conoció ahora, los camaristas tomaron en consideración los informes sobre Franchiotti, aseverando que «pasados veinte años sigue pensando que estaba cumpliendo una función pública». Por ello, el ex comisario seguirá cumpliendo la condena en la Unidad Penal 11 de la localidad de Baradero.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios