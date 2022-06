Denuncian a una mujer por agresiones reiteradas en el Plan 5.000 y piden que sea internada

Compartir esta noticia:











Habitantes del barrio pidieron la intervención policial y de salud mental por una vecina que “nos agrede constantemente”, contaron a Plan B.

Este jueves 23 de junio una vecina de Santa Rosa volvió a denunciar a una mujer que vive frente a su casa, en la calle Julio Sosa entre Unanue y San Luis.









Según consta en la denuncia realizada en la delegación Sur de la Seccional Sexta de Policía, una mujer de 60 años “con problemas de salud mental”, insulta, amenaza con golpearlas con palos y objetos contundentes, sin que medie antes un diálogo, discusión o pelea alguna.

El episodio de este jueves motivó la presencia de la fuerza de seguridad a pedido de la denunciante. La mujer de unos 60 años con problemas de salud mental y varias internaciones previas, le gritó a su vecina “hija de puta atorranta, prostituta, mantenida por el gobierno, no te alcanza cogerte a los milicos que acá te coges a los de la sexta”.

Blanca, la vecina denunciante, aclaró que ya recurrió en “varias oportunidades” a la policía pero la situación no cambia.

En diálogo con Plan B dijo que “tuve que poner cámaras para dejar todo registrado. Esta señora nos vive atacando. Somos vecinas de hace más de 20 años y desde el principio causa estos problemas, hace estos escándalos. Cada vez que vuelvo o a la mañana siguiente mientras me preparo para ir a trabajar, rebobino las cámaras para ver qué hizo la mujer. No se puede vivir así, en cualquier momento se corta, se lastima sola, y dice que fui yo o alguna de las otras vecinas a las que molesta siempre”.

“Tenemos miedo de salir a la calle porque no sabemos qué puede pasar. A la chica de al lado se le apareció la otra noche, cuando iba a guardar el auto, con un palo y la amenazó. A la otra vecina de enfrente, con la que hemos ido a hacer las denuncias, no la deja dormir”, dijo.

“Cómo viven en casas pegadas, golpea muebles contra la pared, hace ruidos constantes, para que no duerma. Tal es así que la señora se ha tenido que ir a dormir a lo de su hija para poder descansar e ir a trabajar”, añadió.

Relató que “hacemos todo con miedo. Cuando tenés que salir, salís a las apuradas. Y regresar a tu casa es otro problema, muchas veces pido a mis vecinos de al lado que miren mientras ingreso el auto al garaje”.

Contó que la mujer denunciada vive sola. “A la hija la echó, o se tuvo que ir, lo cierto es que no quieren saber nada con ella porque les hace lo mismo. Cada tanto viene, pero no quiere saber nada. Estuvo internada varias veces – dijo en referencia a la persona denunciada – pero no cambia nada. Cada día es peor. No queda otra, la tienen que volver a internar. Como nos dijeron más de una vez, si no hacen nada, esto termina con una tragedia”, dijo atemorizada.

Plan B Noticias pudo corroborar en la dependencia policial que son varias las denuncias contra la mujer por ataques a sus vecinas, que viven a metros de su domicilio en la calle Julio Sosa al 300 del barrio Sur Plan 5.000 de Santa Rosa.

