El Movimiento Evita denuncia una “fake news” sobre la Casa Pueblo de Villa Parque

En un comunicado de prensa afirmaron que es mentira que hayan designado a una prima de Mario Tomsao, denunciado por supuesta retención de dinero del programa Potenciar Trabajo.

La información fue viralizada a nivel nacional y en difundida en algunos medios de la Provincia. El Evita asegura que se trata de una información falsa.

En un comunicado de prensa, el Movimiento Evita La Pampa, señaló:

Ante la «fake news» (falsas noticias) que se hizo eco en un medio local y replicaron distintos medios nacionales acerca de que el Secretario General del Movimiento Evita La Pampa y Diputado Provincial Leonardo Favio Avendaño por dicho espacio en el FRE.JU.PA habría designado como interventora a la prima de Mario Tomaso en un espacio comunitario de la jurisdicción de Villa Parque.

Primero: el compañero Mario no fue apartado de ningún espacio comunitario (dado que no lo coordinaba el) si no que fue separado de la dirección política de dicha jurisdicción, es decir, Villa Parque.

Segundo: Dicho Centro Comunitario era y sigue siendo coordinado por los coordinadores que constan en la nómina que mensualmente es relevada a la Secretaria de Estado correspondiente.

Tercero: La persona mencionada una y otra vez con notable insistencia por ser familiar del compañero Mario, es una trabajadora de dicho espacio que se encontraba con licencia por maternidad y que se reincorporó el día 29/06 a su lugar de trabajo.

Cuarto: La Decisión política de intervenir la jurisdicción se tomó en una mesa ejecutiva y individualmente por el compañero diputado.

Conscientes de que estamos frente a una operación de estigmatización permanente a los movimientos sociales nos vemos en la obligación de salir a desmentir esta y una de las tantas falacias que circulan a diario.

