All Boys se quedó con el U-19 

All Boys se quedó con el cuadrangular de Oro en la categoría U 19 del torneo Provincial de básquet luego de derrotar en la final a Pico Football Club por 76 a 64. El equipo auriazul había terminado primero en la fase regular y por eso jugó en condición de local. En tercer lugar quedó CAJU de Alpachiri, que le ganó el duelo a Sportivo Realicó por 88 a 87.

Gonzalo Yorio, con 29 puntos, fue la gran figura de All Boys y del partido definitorio mientras que en el Decano se destacó Valentín Allier, con 18 tantos. En el primer cruce el alboyense había derrotado a Realicó por 86-60 mientras que en el segundo juego Pico superó a CAJU por 72 a 71 y se metió en la final.

Así se cerraron las copas de Oro en las distintas categorías, que clasifican a los torneos Argentinos: U-13 ganó Sportivo Realicó (2º All Boys), en U 15 Independiente de Pico (2º Realicó), en U 17 All Boys (2º Estudiantes) y en U 19 All Boys (2º Pico FC).

Fuente y foto: FEPAMBA

