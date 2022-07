“Esta crisis económica se puede resolver si se toman medidas concretas como cortar con el FMI” 

Compartir esta noticia:











Jonatan Gomez referente provincial del MST-FIT Unidad, se refirió al cambio de conducción en el Ministerio de Economía: “Misma receta, mismo resultado”.

Silvina Batakis asumió la conducción del Palacio de Hacienda en reemplazo de Martín Guzmán, quien presentó su renuncia al cargo el sábado pasado.

Frente a esto, Jonatan Gomez, comentó que “Misma receta, mismo resultado, esta crisis económica solo se puede resolver si se toman medidas concretas como cortar con el FMI y dejar de pagarle a los buitres, insistir en nacionalizar la banca y el comercio exterior para capturar esos dólares para obras públicas y así generar trabajo genuino. Esto, solo lo proponemos desde la izquierda”.

Expresó que “El 9 de julio, llamamos a las y los trabajadores a salir a las calles por un programa de fondo que plantea terminar con el sometimiento”, terminó.

También Cele Fierro dirigente nacional del MST-FIT Unidad, manifestó: “El ministro de economía renunció y dejó la ‘gran convicción’ de un gobierno dispuesto a un rumbo de ajuste, pactado con el Fondo. Porque se fue Guzmán, llega Batakis, pero continúa el plan del FMI. Los cambios en el gabinete no cambian la orientación que es de más ajuste para el pueblo trabajador. Silvina Batakis, ex ministra de Scioli y aceptada por todo el Frente de Todos, al frente del Ministerio de Economía no dudará en aplicar los lineamientos del Fondo”.

