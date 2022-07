UNLPam: Charla sobre Dolarización en Argentina 

Compartir esta noticia:











Este miércoles 6 de julio a las 19 horas, bajo la modalidad virtual, disertará el Dr. Nicolás Cachanosky sobre “Dolarización en Argentina”.

Cachanosky es Licenciado en Economía (UCA), Magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE), y obtuvo un PhD in Economics en la Suffolk University en Boston. Hoy es Profesor full-time, Investigador en la Metropolitan State University of Denver, y Presidente de la «Association of Private Enterprise Education».

La actividad está organizada por el Observatorio Universitario de Economía, es abierta al público, y para participar, se debe registrar inscripción en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBJDf8_5Uu3QT9y2ikOC1RxsOuHTH6AW9VNLTH2deCgCC_Q/viewform (Boletín Informativo FCEyJ)

