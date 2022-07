Lazarte: “señalan a quien cobra un plan, cuando hacían cola para cobrar el IFE o le pagaban el salario al Casino”

Compartir esta noticia:











El dirigente del MTE y de Patria Grande La Pampa manifestó que la situación económica y social en el país es «prácticamente catastrófica» y que es necesario avanzar en la implementación del salario básico universal. El 13 de julio habrá asambleas populares en los barrios, donde se definirán medidas de lucha para exigir un piso de ingresos de subsistencia para los más pobres.









Manuel Lazarte, dirigente social y político reclamó la implementación del salario básico universal en el marco del Tercer Encuentro Pampeano de la Militancias.

«La situación en el país es prácticamente catastrófica. Hoy hay 7 millones de personas que realizan trabajos que no sabemos cuales son sus ingresos, por eso pedimos es que venimos pidiendo el salario básico universal», manifestó el también director de Economía Popular de General Pico.

Lazarte planteó además la necesidad esta política tiene que estar acompañadas por otras que pongan un freno a la especulación. «Trabajadores y trabajadoras ven como viene perdiendo el poder adquisitivo, la pandemia ya pasó y no da para más, es necesario que se controle a quienes especulan con los alimentos y los que especulan financieramente, y empezar a traer un poco de alivio a nuestro pueblo, que fue el que votó al Frente de Todos», dijo Lazarte.

La iniciativa es impulsada desde distintos sectores sociales, sindicales y políticos, que reclaman resolver los problemas de exclusión, pobreza, indigencia, el trabajo y el salario, y genera tensión hacia el interior del oficialismo.

En esa línea, el dirigente del MTE también advirtió que «hay que empezar a disputar el sentido común y debatir, porque hoy parece un pecado que haya gente que cobre un plan social, cuando los veías haciendo cola para el IFE o el Estado en la pandemia le pagaba el sueldo a los grandes empresarios como el Casino de Santa Rosa».

Lazarte fue más allá y alertó que «es realmente necesario porque hay gente que está confundida ante tanto discurso, y si nosotros no le explicamos se quedan con que está bien vender un brazo, un pibe, o lo que tengamos cuando ya no nos quede más nada. La desocupación y el hambre no surgen de un repollo, sino de políticas económicas que van en favor de los poderosos y nunca del pueblo».

El dirigente del MTE y funcionario de Economía Popular, remarcó que «el salario básico universal garantiza un piso para que la gente no caiga en la indigencia total».

«Nadie puede vivir con una AUH, porque es lo equivalente a un salario familiar que cobra un trabajador ocupado. Y las madres se encargan de hacer trabajos de cuidado todos los días, y no se les reconocen. La AUH es para los chicos ¿y las madres a quien les reconoce ese trabajo?», dijo.

«No va a resolver la vida de la gente, para eso necesitamos políticas orientadas a controlar a los especuladores, el comercio exterior, cosas que desde acá nos exceden, pero los que lo tienen que hacer que lo hagan y esto se va a disputar en todos los lugares donde tengamos que hacerlo», aclaró Lazarte.

Para esto planteó que «hay que fortalecer la unidad, del otro lado está el abismo, pero no hacerlo sin condicionamientos, no sin nuestro pueblo adentro, no sin los sectores más humildes de nuestra patria con nosotros y con el acompañamiento del Estado, de ninguna manera. Tenemos que construir esa unidad y poner todo lo que hay que poner».

