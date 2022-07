La oposición le contestó a Alberto Fernández y le planteó la posibilidad de una renuncia

Compartir esta noticia:











Dirigentes opositores salieron a replicar los dichos del Presidente luego de su discurso contra el campo. “Sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”, señaló Mario Negri, mientras Tetaz sostuvo que «el gobierno muestre unidad, anunciando un plan concreto o se van».

Ni bien terminó el discurso del presidente Alberto Fernández contra el campo, la oposición salió a responder en apoyo al sector agropecuario.

«¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%», planteó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri. «Este mensaje de Alberto Fernández sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad», insistió.

Por su parte, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) planteó en un hilo de tuits a modo explicativo que «la crisis es de naturaleza política». Además, señaló que «no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad anunciando un plan concreto, o se van».

La crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Batakis) anunciando un plan concreto, o se van

En este breve hilo voy a resumir algunas alternativas del gobierno y el rol que nos toca como oposición — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

«Para ganar tiempo, el gobierno puede tomar alguna medida económica de corto plazo, como eliminar las retenciones por un mes para acelerar la liquidación del campo, o de mediano plazo», sugirió el economista. También dijo que se podría «desdoblar formalmente el mercado cambiario, pero nada de eso resuelve el problema de fondo».

Por su parte, El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert desafió hoy al presidente Alberto Fernández a que visite la Exposición Rural 2022, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

«Ojalá que venga. No tengo ni idea que hará, pero hay que tener huevos. Debería venir a los lugares donde no está cómodo», resaltó Espert, que volvió a cargar contra el Gobierno con motivo de las tensiones que existen entre el campo y la Casa Rosada: «Es capaz de destruir a todo el sector», dijo, con relación a la industria agropecuaria.

Mientras que el ex vicepresidente y actual diputado Julio Cobos (UCR) planteó que el Gobierno debe acordar un programa conjunto y terminar con la interna para definir un plan económico que garantice estabilidad, publicó Perfil.

«Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, ahí está la oposición para apoyar. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar», dijo el mendocino en Radio Colonia.

