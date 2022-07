El acusado por el femicido de Mirta Fetter clama su inocencia e inicia una huelga de hambre

Compartir esta noticia:











“Yo no hice ninguna, me arruinaron la vida”, dijo Marcelo Agüera a Plan B Noticias.

El viernes 7 de enero Mirta Fetter ingresó al hospital Segundo Taladriz de Toay con un fuerte golpe en la cabeza. El fin de semana le dan el alta y el lunes la vuelven a internar. Falleció a causa del golpe. Por el caso, la justicia detuvo a Marcelo Agüera, sospechoso del femicidio.









Detenido en la Alcaldía de Santa Rosa, Agüera llamó a Plan B para comunicar que inició una huelga de hambre el viernes 22 de julio para reclamar su libertad: lleva 8 meses detenido por el femicidio de Mirta Fetter.

“Comencé una huelga por mi libertad inmediata me quieren hacer cargo a mí de algo que no hice. Tengo a favor la declaración de ella ante la policía, que dijo que era un accidente, y la declaración del médico, que también dijo que era un accidente”, señaló.

“No tengo nada que esconder, los milicos de acá de Toay que están en la Alcaidía me dicen que no pueden creer lo que están viendo. Es vergonzoso”, añadió.

“Estoy pagando una abogada siendo inocente, Me arruinó la vida la chica esta, la abogada averiguó que tiene antecedentes en salud mental. La conocí en dos días, hice lo que en dos días, hace un hombre normal”, dijo desde su lugar de detención.

– ¿Qué pasó ese día?

– Recién me levantaba de dormir la siesta y voy a ver el celular. En ese momento ella se levanta y se cae descompuesta cuando llega a la cocina. Salgo corriendo a llamar a la policía. Voy a la casa del vecino para que llame a la policía. Espero en la calle, entramos con el policía a mi domicilio y ella estaba despierta. Le pido que proceda, que para eso lo llamé. La agarré de la mano y la levanto. Le lavo la cara para llevarla al hospital y en eso que la acompaño al patrullero, el policía casi me cierra la puerta en la cara. A todo eso con el susto que tuve, me pongo a lavar la remera que estaba manchada de sangre.

¿Y de dónde salió la sangre?

– Ella se había lastimado en el cachete, se cortó con el cerámico que tengo en la puerta porque no tengo cerradura, Se levantó, se descompuso, se cayó, y ahí se lastimó. La había conocido el día anterior, no encaja de ni una forma lo que quieren hacer creer que hice. Mi exmujer le dijo a la policía que yo no soy de pegarle a la mujer.

Huelga

Agüera contó que el viernes comenzó la huelga de hambre para reclamar “mi libertad inmediata. “Viví un infierno acá, estoy viviendo un infierno, que la gente ha hecho marchas, pero pará, yo no hice ninguna. Si ella llevaba una vida negra, no tengo nada que ver. Si ella era alcohólica, que culpa tengo yo. Llevo 8 meses preso. Desde el momento en que caí siempre me mantuve con la misma declaración porque es la única verdad que existe ¿Me arruinaron la vida, quien me va a dar trabajo? No tengo nada que esconder ni nada que especular. Me tienen que dar la libertad porque no tengo nada que ver con la muerte”, finalizó.

