“El BLP logró la máxima calificación financiera A1+, que lo pone a la altura del Nación, Macro, Galicia”

Se reunió la comisión de Peticiones para tratar los pliegos de las autoridades del Banco de La Pampa, entre los que se incluye Alexis Iviglia como presidente del Directorio, Alberto Giorgis, Carlos Pessi y Carlos Gaccio como directores titulares, Rosendo Peralta como síndico titular y Carlos Javier Subelet como síndico suplente. Dichos pliegos fueron dictaminados favorablemente por mayoría, fijando posición en el recinto por la minoría.

En su exposición, el presidente Iviglia expresó: “Por la pandemia y los cambios del gobierno nacional, fueron dos años extraordinarios. La estrategia del Banco se dividió en dos etapas distintas. Un primer año nos propusimos ser la herramienta que intentara contener los problemas de los comercios, la industria y el empleo. El objetivo fue sostener la actividad económica en la provincia”.









“Durante el segundo año –siguió Iviglia-, es decir entre mediados del 2021 y 2022, nos enfocamos en la reactivación del consumo, a través de servicios financieros, préstamos, promociones, alimentando el círculo virtuoso del que siempre hablamos”.

A su vez destacó los “número positivos” de la entidad. “Los dos años para el Banco han sido de números positivos. Con indicadores de desempeño, de solvencia y rentabilidad”, resaltó.

Durante la ronda de preguntas, el diputado Mauricio Agón consultó por las últimas herramientas implementadas por el Banco. “Entendemos que la reactivación debe comenzar a través del consumo. Por eso hemos desarrollado un proceso de paquetización, con 11 mil clientes que tienen la capacidad de consumo de esos paquetes”, respondió Iviglia.

También se le consultó si los depósitos de plazo fijo pierden contra la inflación. “La tasa efectiva termina siendo cercana a la inflación. Dentro del sistema financiero sigue siendo el refugio que más utilizan los clientes para cuidar sus ahorros”, dijo.

Por su parte, Carlos Pessi agregó: “Los plazos fijos UVA permiten al ahorrista ir actualizando el plazo fijo con la inflación, que en general ha sido más alta. En la práctica, el ahorrista que busca más, se está yendo al UVA, donde la tasa de crecimiento es mayor al del plazo fijo común. La diferencia es de 1.5 puntos”, reveló.

“Esto forma parte del problema que tienen los ahorristas”, anticipó Pessi. “Para nosotros es fundamental que los depósitos no se vayan del Banco, para eso necesitamos tener una tasa acorde. Todos los meses cambia la inflación y también la tasa de interés. Es un trabajo de muñeca permanente, realmente complejo”, advirtió.

Más adelante las autoridades del Banco La Pampa fueron consultadas por la situación del agro. Alberto Gaccio tomó la palabra y contó que “el sector agropecuario ha tenido una buena rentabilidad, aunque tal vez nos gustaría que la gente tomara un poquito más de crédito. Yo creo que igual la gente está ávida a trabajar con herramientas nuevas”.

Además dijo que “siempre uno está pensando en buscar financiamiento acorde. Cuando las tasas se hacen del 80 al 90 por ciento, la gente no se anima a tomarlas. Estamos trabajando en este sentido para que al Banco, a la producción pampeana y al agro –que es un sector que invierte y dinamiza la provincia- les vaya bien”.

El legislador Martín Ardohain cuestionó el acceso a créditos que “no pueden obtener aquellos productores que están por encima de pequeños emprendedores”, a lo que Iviglia respondió: “Sobre finales del año pasado se hizo un lanzamiento de una línea con un cupo de 3 mil millones de pesos, con 12 puntos de subsidios. Colocamos 600 millones a través de la herramienta del Fogapam. Lo que quiero decir es que hubo un montón de pequeños industriales que necesitaban un apoyo a la inversión, y en tres meses se agotaron los cupos”.

Por su parte, Pessi agregó: “Nuestro trabajo se trata de asegurar que el Banco no condicione sus números ni su solidez. Somos el único Banco mixto que queda en la Argentina. Y esta es la razón por la cual el BLP evoluciona como empresa. Por primera vez el BLP logró la máxima calificación financiera A1+, que lo pone a la altura del Banco Nación, Macro, Galicia”.

En tanto, Silvia Larreta preguntó por la demanda de créditos y si se han logrado los objetivos. “La atención que hacemos en el interior de la provincia es través de nuestras 21 sucursales y las entidades móviles. No hay lugar en La Pampa en el que Banco no atienda. Puede haber una materia pendiente a través de la divulgación de la información sobre los créditos, pero de ninguna manera creemos que hay alguna limitación de acceso por una cuestión geográfico”, señaló el presidente del Directorio.

A su vez Pessi dijo que, en cuanto a las líneas de créditos, “hemos venido trabajando para desburocratizar. Es un trabajo que lleva tiempo pero hemos avanzado”.

Sandra Fonseca consultó por la evaluación de riesgo crediticio cuando “hay una sociedad que carece de balance”. Rosendo Peralta respondió: “Los síndicos tenemos el deber de participar en el control de la vida societaria. No existiría una empresa que no tenga balance. El mismo debe contar con la firma de un profesional de las ciencias económicas. Una empresa que no tenga un balance comercial no es sujeto de crédito”.

“¿Están violando el código fiscal con Sircreb? Nos parece que es una herramienta totalmente inconstitucional”, opinó Fonseca y Pessi manifestó: “El Sircreb es un tema de debate. Nosotros recibimos una orden de la misma manera que recibimos el impuesto al cheque, por ejemplo. Es un mecanismo automático que tenemos que cumplir. No tenemos margen de maniobra como Banco. En ese sentido solo cumplimos con la normativa. Lógicamente que las quejas de los contribuyentes las recibimos, es un tema candente”.

Más adelante la misma diputada consultó si es posible “otorgar créditos a una sociedad comercial que está conformada de una manera distinta a lo que establece su estatuto, como Pampetrol”.

“El Banco lo que hace es conformar un legajo crediticio. Desde esta perspectiva el análisis es formal, toda esa documentación este avalada por la autoridad de aplicación. Si ese aspecto de procedimiento está cumplido, legalizado y presentado, el análisis jurídico del Banco termina ahí. Lo que ocurre en el caso particular de Pampetrol es que han dado un debate en la Legislatura y luego esto pasa por la autoridad de aplicación y nos llega la documentación conformada. Ahí queda dividido el debate político de la cuestión legal. Desde la perspectiva del Banco eso está cumplido si tiene el sello del Registro Público de Comercio”, analizó Pessi.

Por otra parte, el diputado Ariel Rojas preguntó por la injerencia del BLP a la hora de “tomar decisiones respecto a los cajeros”. Iviglia dijo que “la decisión sobre el lugar y la localidad de emplazamiento es absolutamente del Banco. Luego funcionan a través de la red link pero de ninguna manera hay injerencia de terceros”.

En este sentido, el presidente Iviglia desarrolló: “Salvo en Santa Rosa y en Pico, todos los cajeros están ubicados en la misma sucursal. Ahora hemos iniciado un plan de colocación de cajeros en lugares neutrales. Estamos pensando en lugares como Castex, Macachín, 25 de Mayo, entre otros. En Acha, por ejemplo, los cajeros no dan abasto. Va a ser una de las primeras localidades en tener un cajero por fuera de la sucursal”.

Además Iviglia reveló que el Banco alcanzó “la máxima calificación en cuanto a riesgo” y dijo que nos “transformamos en la verdadera herramienta de financiación de la provincia”.

“Hemos iniciado un proceso de expansión. También estamos atravesando la banca digital, que será un hito de la entidad”, finalizó.

