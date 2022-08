Romina Del Plá: “La CGT y las CTA aplaude a quien viene a profundizar el ajuste”

Compartir esta noticia:











El próximo sábado seis de agosto desde el mediodía, se reunirán en el aula magna de la facultad de sociales no menos de mil delegados del sindicalismo clasista y del Polo Obrero y otras agrupaciones piqueteras invitadas, integrantes del Frente de Lucha Piquetero.

La reunión que es el V Plenario Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista reunirá delegaciones de todo el país y serán de la partida algunas de las grandes luchas del momento: el Sutna, docentes de La Rioja, docentes de Mendoza, mineros de Santa Cruz, Línea 60, docentes universitarios, Sutebas Combativos, entre decenas de gremios.

Romina Del Pla, Secretaria General del Suteba Multicolor y diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad -hoy candidata a secretaria adjunta en la próxima elección de Ctera- declaró: “La CGT y las CTAs han estado pintadas durante todo el gobierno del Frente de Todos y en este momento crucial de descomposición del gobierno saludan la asunción de Sergio Massa. Nada bueno podemos esperar los trabajadores del integrante del gobierno más ligado al capital financiero que ha quebrado y saqueado el país hundiéndonos en esta inflación galopante que devora los ingresos de los trabajadores. Está a la vista que seguirá con el proceso devaluatorio y como los anteriores ministros que fracasaron, su prioridad ha sido mantener el pacto ruinoso con el FMI lo que solo puede traer más ajuste contra los trabajadores, contra los jubilados, contra la obra pública, contra las provincias y recesión como lo anticipa la sideral tasa de interés impuesta en estos días.”

Romina Del Plá sintetizó “por eso el sábado adelantamos un plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista previsto para setiembre. Para contribuir a que los trabajadores intervengan movilizados en la crisis poniendo por delante sus reivindicaciones y una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los vaciadores y no los trabajadores. Desde ese lugar el 17 de agosto, día previsto por la CGT y el sindicalismo y organizaciones sociales oficialistas para brindar apoyo al gobierno, llamaremos a movilizar a la Plaza de Mayo con el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras independientes, se haga o no se haga la movilización confusionista de la CGT, destinada a contener la bronca de los trabajadores y no a canalizarla en una lucha para derrotar el plan de ajuste. Nuestra consigna es: paro nacional y plan de lucha.”

