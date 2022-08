Liga Cultural: chocan dos con aspiraciones

Compartir esta noticia:











El partido que protagonizarán All Boys y el Deportivo Winifreda será el evento sobresaliente de la tercera fecha del torneo Clausura Zona Norte de la Liga Cultural de Fútbol.









Para el Girasolero será una ocasión ideal para constatar en qué presente está parado. A su buen juego, orden táctico y voracidad ofensiva, este fin de semana tendrá la oportunidad de agregarle la obtención de un importantísimo round con uno de los candidatos, cuando visite el estadio de la avenida Spinetto, en la capital provincial.

No será tan sencillo ni dependerá exclusivamente de los orientados tácticamente por Cristian Savarese, claro está. Sobre todo porque del otro lado tendrá al dueño de casa que necesita sumar para no entrar en la desesperación e ir allanando el camino para el torneo. Ya se le escapó el Apertura, por lo que no le quedan a All Boys demasiados cartuchos para desperdiciar.

Antes del pitazo inicial del árbitro del partido (integrante de una de las interminables asociaciones que los nuclea y que será motivo de una nota futura), el Deportivo Winifreda seguirá siendo el líder del torneo con 6 unidades tras ganar sus dos primeros compromisos. Y All Boys contará con 4, tras el empate con el otro aspirante, Mac Allister, y la abultada victoria obtenida contra Atlético Macachín.

El resto de la fecha se completará con los compromisos que afrontarán Uriburu contra Belgrano, Campos de Acha y Deportivo Penales, la Unión de Riglos – Mac Allister, Independiente de Doblas y Atlético Macachín en el clásico y Guardia del Monte – Anguilense. Esta semana Atlético Santa Rosa tendrá tiempo para ordenarse en el buen camino que empezó, tras la designación del Panza Susvielles como DT, ya que gozará de la fecha libre.

