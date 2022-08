Valdano: “Maradona es el ausente más presente”

Compartir esta noticia:











Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986, afirmó este viernes que Diego Maradona es el «ausente más presente» y adelantó que Argentina irá como «uno de los candidatos» al Mundial de Qatar 2022.

«Maradona es el ausente más presente que conozco y por suerte ahora hablamos de él sin preocuparnos tanto como en los últimos tiempos. No hay un día en el que no lo piense», destacó el exdelantero y entrenador de Real Madrid en una nota con TyC Sports.

Valdano estuvo distanciado de Maradona porque el astro se enojó cuando asumió como seleccionador camino a Sudáfrica 2010 y su excompañero no lo respaldó públicamente, aunque asegura estar «arrepentido» de sus palabras.

«Yo me equivoqué cuando dije que Diego no tenía tanta experiencia para ser DT de Argentina, me arrepentí en el momento aunque ya tenía el recorte hecho», reconoció.

«Me llamaron desde el diario El País diciéndome que falleció Diego, en ese momento me pidieron un artículo y me sentí liberado, pero luego tuve que ir a comentar el partido de Atlético de Madrid y me quebré a la mitad de la expresión sobre él», contó sobre el día de la partida física de Maradona el 25 de noviembre del 2020, en pleno pico de la pandemia del coronavirus.

Valdano, de 66 años, radicado en Madrid, comentó que en la previa al partido con Inglaterra, en el que Maradona marcó los dos goles, trataron de no tomárselo «como revancha» a la Guerra de Las Malvinas para no «sobrecargarse» emocionalmente.

«Entendí enseguida que el segundo gol de Diego ingresaba en otra dimensión emocional y futbolística para siempre. Lo dejé correr solo en el festejo porque merecía gritarlo solo, hizo una obra de arte», destacó.

Además, el exfutbolista de Newell’s Old Boys de Rosario, club del que es hincha, opinó que su gol en la final con Alemania fue «una jugada hermosa» que quedó «de lado por el enorme Mundial de Diego».

«Recuerdo cada minuto de ese partido contra Alemania, recuerdo frases, episodios, charlas, miradas y cada pasaje. Apenas nos hicieron el 2 a 2, nos vimos en el medio con Diego y con Burruchaga, nos preguntamos cómo estábamos y en ese momento nos dijo Burru: ‘Tranquilos, lo ganamos'», rememoró.

