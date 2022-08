Liga Cultural: la fecha suspendida se jugará durante el feriado del lunes 15

Compartir esta noticia:











Finalmente la Liga Cultural de Fútbol determinó que los partidos correspondientes a Primera A, tanto Norte como Sur, Primera B y Femenino, se lleven a cabo el próximo lunes. Las divisiones inferiores harán lo propio el sábado 14.

Los encuentros deportivos habían sido suspendidos –tempranamente- el pasado sábado por la tarde, cuando aún no había llovido casi nada y ni siquiera el pronóstico era desalentador.









De esta manera, los cotejos y sus horarios de Primera A Zona Norte serán los siguientes, salvo que los clubes pidan adelantar para el domingo, como es el caso del primer partido:

Domingo

All Boys (4 pts) – Winifreda (6). Arbitro: Matías Muñoz. Cancha: All Boys. Hora: 15.

Lunes

Unión de Riglos (4) – Mac Allister (4). Arbitro: Matías Funes. Cancha: Unión de Riglos. Hora: 15.

Independiente (3) – Macachín (3). Arbitro: Santiago Sepúlveda. Cancha: Independiente. Hora: 15.

Campos (3) – Penales (1). Arbitro: Shair Salomón. Cancha: Campos. Hora: 15.

Uriburu (0) – Belgrano (3). Arbitro: Paolo Macchi. Cancha: Uriburu. Hora: 15.

Guardia del Monte (0) – Anguilense (0). Arbitro: Juan José Blanco. Cancha: Guardia del Monte. Hora: 15.

Atlético Santa Rosa tendrá fecha libre.

LA SUSPENSIÓN

El pasado sábado 6 de agosto a las 21 horas la Liga Cultural publicó en su página de internet un comunicado anunciando el aplazo de los partidos. En el suelto decía, escuetamente: “Por cuestiones Climáticas se suspende toda la Fecha Culturalista. Se reprogramará en la semana”.

Con el “diario del lunes” es más sencillo aventurar que hubiese sido mejor, pero, también es verdad que la decisión –cuando se tomó- pareció apresurada, ya que hasta el sábado a la noche ni había llovido tanto ni el pronóstico anunciaba una alta probabilidad para la jornada dominguera. Cierto es que, también, fue una manera algo desprolija de comunicar, ya que no solamente se realizó a través de una página web si no que, consultados algunos directores técnicos de equipos que participan del torneo, ni siquiera estaban enterados. Vale decir que no hubo una comunicación directa desde el organismo con los propios interesados, o sea sus socios, los clubes.

La realidad es que la decisión de la Liga de suspender la fecha, pareciera estar motivada por otras razones. La lógica indicaba que, a fin de preservar las canchas para los partidos de Primera, deberían haberse aplazado los encuentros de las otras categorías. Pero el año pasado, cuando ésta lógica primó, el organismo recibió una andanada de “críticas” por parte del mundo del fútbol Femenino. Situación que, esta vez, los dirigentes prefirieron evitar.

