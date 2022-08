Más que un acto de entrega de viviendas: presencias y ausencias (imágenes)

Compartir esta noticia:











La presentación del informe de construcción de casi 5 mil viviendas proyectadas hasta 2023 fue también una ocasión para la escena de la política pampeana, donde las presencias y ausencias, fueron muy notorias.

La presentación del informe de gestión del Gobierno de Sergio Ziliotto sobe la construcción de 4919 viviendas entre 2019 y 2023 dejó varias postales, que por acción o por omisión, dejan de manifiesto diversos gestos políticos.









En principio, la asistencia masiva de intendentes e intendentas ante el llamado del Gobernador son un claro mensaje de reconocimiento de autoridad, y donde se hace demasiado visible el faltazo de Luciano di Nápoli, jefe comunal de Santa Rosa, la ciudad que se quedó con mayor cantidad de los cupos anunciado.

El intendente santarroseño se disculpó en sus redes sociales y lo atribuyó a “cuestiones personales”. Pero aún, con la aceptación de esa disculpa, bien podría haber mandado un o una representante: la viceintendenta Paula Grotto, el presidente del bloque José Depetris, e incluso a algún secretario de su gabinete.

Pero no lo hizo. Y es excusó: “Lamentablemente por motivos particulares, hoy no pude acompañar a nuestro gobernador en otra jornada de grandes noticias, pero quiero resaltar el trabajo y el compromiso asumido para sanear la falta de viviendas en toda la provincia y en particular en Santa Rosa”, se lee en parte del posteo que publicó en sus redes sociales, donde ensalza el vínculo con el Gobierno de Sergio Ziliotto para evitar malos entendidos.

Otros gestos

A los gestos por omisión, se le suman los que se hicieron por acción. Los jefes comunales del oeste y el norte de La Pampa, que se suelen vincular a Carlos Verna, sector al que claramente pertenece Sergio Ziliotto, ocuparon las sillas asignadas y esperaron la carpeta con la buena nueva de la construcción de más viviendas.

Se mostraron Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, Patricia Lavín de Ingeniero Luiggi, Juan Barrionuevo de La Adela, Oscar Gatica de Algarrobo del Águila, entre otros.

También Ricardo Delfino de Catriló, Rodolfo Álvarez de Toay, las intendentas de la “liga” que se posicionan para la vicegobernación, Sonia Luengo de Colonia Barón, Adriana García de Winifreda, Mónica Valor de Luan Toro, Maria Grazide de Gobernador Duval, Viviana Bongiovani de Realicó, Vanesa Acedo de Intendente Alvear, Gabriela Labourie de Jacinto Arauz; y hasta el opositor Abel Sabarots, intendente de General Acha.

Explícitos

Uno de los que hizo notoria su presentación fue el diputado provincial del Frente Justicialista Pampeano, Espartaco Marín, que se ubicó en el fondo, a uno de los costados, usó una silla de mesa, y fue la única persona que tomó notas mientras Jorge Lezcano, titular del IPAV, explicaba el plan de gestión.

En su entrada fue saludado de manera efusiva por el intendente de Miguel Riglos, Federico Ortiz, y la intendenta de Winifreda, Adriana García. Es Marín, de Convergencia Peronista, uno de los promotores de reuniones internas en Santa Rosa, con referentes de Nuevo Espacio de Participación, Movimiento Evita, Compromiso Peronista, Línea Plural y sectores gremiales.

Entre los ministros y ministras, también se destacaron presentes y ausentes: asistieron el de Obras Públicas, Julio Rojo; de Hacienda Ernesto Franco; de Gobierno, Ariel Rauschenberger; de Desarrollo Social, Diego Álvarez; el Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, todos encabezados por el Gobernador Sergio Ziliotto y el vice, Mariano Fernández.

Y se notaron los ausentes: Ruben Kohan de Salud, Horacio di Nápoli, de Seguridad, y Fernanda González, de Producción. Además asistieron la mayoría de los diputados del FreJuPa, entre los que no se encontraba el legislador Leonardo Avendaño.

En el centro de la escena

El protagonista de la jornada fue Jorge Lezcano, titular del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, quien hizo el discurso con explicación del programa de gestión, y le dejó luego su lugar al gobernador Ziliotto para el cierre de un acto que llevó buenas noticias a la Provincia.

Lezcano, que parece estar de campaña en toda la provincia, dejó trascender que no le interesa la intendencia, sino mantener y ampliar los espacios de Identidad Peronista, tanto en el ejecutivo como en el Legislativo.

Plan B pudo saber que en ocasión de una visita a una Unidad Básica fue interpelado y dejó en claro que los actos que realiza en distintas partes de la provincia, con la conformación de mesas de conducción en nuevas localidades, no apunta en principio a disputarle el sillón a Luciano di Nápoli.

Lezcano también sabe que el Gobierno todo, el peronismo también, espera la sucesión de actos de entrega de viviendas en un tiempo de déficit habitacional creciente, donde Ziliotto pueda sacarse fotos significativas que hagan realidad la proyección de casi 5 mil viviendas. Y de ello, depende también la toma de mayores riesgos internos o el repliegue para no perder lo que tiene.

En el peronismo no hablan de internas porque el gobernador afirmó para afuera y para adentro que “no es tiempo electoral”, pero, las reuniones no oficiales se suceden en distintas partes de la Provincia. Por eso, el acto de ayer, no fue una simple presentación de un programa de gestión.

