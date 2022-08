Ernesto Franco: “se apostó a una devaluación para que algunos tengan mayores beneficios”

Compartir esta noticia:











El ministro de Hacienda se refirió a los ataques especulativos y la escalada del dólar. Señaló que, hasta ahora, la obra pública con fondos nacionales no se ha detenido en La Pampa y opinó que Sergio Massa cumplirá con las pautas del Fondo. Señaló la necesidad de ahorrar energía y resaltó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, explicó en declaraciones radiales el pedido del Ejecutivo de ampliar las partidas presupuestarias y recordó que los números de Provincia estaban hechos con base al mes de abril de 2021. “En aquel momento se planteaba un 4% de crecimiento de la economía y una variación de precios del 33%, pero tenemos casi el 36% en solo el primer semestre”, repasó.

“Esto originó un impacto en las partidas de gastos y de recursos. Esto genera que sean necesarias autorizaciones al Ejecutivo y otros poderes para poder gastar, ya que se van agotando y por eso ampliamos el Presupuesto de Gastos y de Recursos en un 20%, estimamos, para llegar a fin de año, con una inflación creciente”, dijo.

Franco se refirió al nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía y opinó que “su eje de políticas se plasmará en el cumplimiento estricto de las pautas del Fondo. La incertidumbre hizo que tengamos una inflación galopante y esto genera un desfasaje en el tema salarial y la prestación de muchos servicios que el Estado tiene ajustados por inflación y otros que se han retardado, porque no se han conseguido materiales o algo por el estilo”.

“Llegamos, entonces con un pedido importante de 34.000 millones de crecimiento de presupuesto, con lo que llegaría a 206.000 millones de pesos”, agregó Franco.

El ministro de Hacienda destacó el nivel de deuda de La Pampa y lo calificó como bajo, en comparación con otras provincias. “No tenemos problemas. A fin de año, planteamos en la Cámara y la oposición no nos otorgó autorización, plantear el plazo que teníamos que abonar en enero y marzo de este año, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se prorrogara por diez años y no logramos la autorización para emitir títulos”.

Consultado sobre los posibles de recortes de Nación a las obras públicas, Franco señaló que “las obras se vienen desarrollando normalmente, tanto las que paga Nación como las nuestras. Habría que ver a partir de ahora, cómo se cristaliza esta racionalización que está planteando el ministro”.

En este sentido, Franco señaló que el cambio de ministro logró una calma en los mercados. “Esto tiene que ver con la expectativa y la credibilidad. En todo lo que tiene que ver con pautas macroeconómicas, son favorables. Es un gran tema: como teniendo solidez en los bancos o crecimientos en las exportaciones, que hace unos años eran de 15.000 millones menos, como puede ser que nos ocurra esta situación. Nunca hay que olvidarse de dónde se partió. En abril de 2018 comenzó una recesión, productos de una deuda en dólares, tanto en el sector público y privado que fue inusitada, intempestiva y brutal”, criticó a periodistas de la FM Radio Noticias.

En referencia a los recientes ataques especulativos y la escalada del dólar, Franco dijo que “cuando se habla del mercado, es un conjunto de personas, físicas y jurídicas, argentinas y fuera de Argentina que son quienes deciden invertir. La caída de Macri comenzó cuando el JP Morgan se retiró del mercado argentino y empezó la debacle, influyendo en asesores e inversores”.

“Aquí, la especulación es, entre comillas, justificada. Cada uno racionalmente tiende a hacer el negocio que le conviene y se apostó a una devaluación, para que algunos tengan mayores beneficios. Cuando crece la economía se necesitan insumos y hoy por hoy, muchas empresas están teniendo problemas porque no tienen materias primas o elementos de sustitución de maquinarias que no ingresan, producto de no tener los dólares para poder pagar. Crecer en el país significan mayores cantidades de importaciones y ha sorprendido el efecto de la guerra y la necesidad del aumento estrepitoso de los combustibles”, dijo.

“Ahora, en la mayoría de los países se habla de ahorrar energía y el ahorro vendrá por el límite de los 400 kw mensuales, que es una vara alta, ya que un hogar no debería tener estos gastos. Ahí, hay un atisbo de decir ahorro”, afirmó Franco.

“Las erogaciones que tiene el Estado en compra de gas a valores muy altos, estarán solucionados cuando esté el gasoducto y hay mucha gente que apuesta a que no funcione. Para el gobierno es prioritario terminarlo y que esté funcionando a mediano plazo, para el año que viene”, dijo el ministro de Hacienda.

