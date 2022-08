Aprehenden a exfutbolista de River como acusado de efectuar disparos

Compartir esta noticia:











El exjugador de River Plate y del seleccionado juvenil argentino entre el 2009 y 2011, Adrián Ezequiel Cirigliano, fue aprehendido hoy en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, como acusado de haber efectuado disparos con un arma de fuego en la vía pública y de ingresar al patio de una vivienda, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada en la calle Olavarría al 3800, en dicha localidad del noroeste del conurbano, donde un vecino llamó al 911 para denunciar que había visto a un sospechoso armado frente a su casa y que luego escuchó una detonación.









Según las fuentes, el denunciante explicó que luego del disparo vio a la misma persona en el patio trasero de su domicilio.

Tras arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con otro vecino de la cuadra que también dijo haber visto a un sospechoso en la calle, donde efectuó un disparo.

Las fuentes señalaron que los policías revisaron la vivienda del primer denunciante y al no hallar novedad se retiraron; sin embargo, escucharon una nueva detonación en las cercanías, por lo que regresaron al lugar.

En esas circunstancias, los dos vecinos denunciaron que habían vuelto a ver al mismo sospechoso por la calle y a partir de esos datos los efectivos detuvieron a un hombre armado en calles Pini y Hornos.

La policía identificó al aprehendido como el exfutbolista Cirigliano, de 30 años, en cuyo poder se secuestró una pistola Browning 9 milímetros con once municiones intactas y una en la recámara.

Cirigliano debutó en primera división de River con 18 años en abril de 2010, de la mano del director técnico Leonardo Astrada, pero fue durante la breve estadía en la Primera B Nacional en la que el futbolista se afianzó en el equipo, al punto de portar varias veces la capitanía dentro de un plantel que tenía futbolistas de trayectoria como Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Cristian Ledesma, Alejandro «Chori» Domínguez, Fernando Cavenaghi y David Trezeguet.

Por entonces se lo comparaba con Javier Mascherano y el propio Ponzio no dudó en considerarlo como un futuro «jugador de selección», algo que sólo pudo cristalizarse en etapa de juveniles (disputó los Mundiales Sub 17 en 2009, Sub 20 en 2011 y fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2011).

Después de figurar en carpeta de grandes clubes como Manchester United y Manchester City, en julio de 2012, fue transferido a préstamo a Hellas Verona de Italia.

Regresó a mediados de 2014, cuando Marcelo Gallardo tomó la conducción técnica «millonaria», y no volvió a tener continuidad, eclipsado por el tucumano Matías Kranevitter. En 2015 marchó nuevamente cedido al Dallas de Estados Unidos y su carrera ingresó en una etapa descendente.

Pasó por Tigre, Atlético Tucumán, Atlético Zacatepec, de la segunda división de México, San Luis de Quillota (Primera B de Chile) y finalmente en Godoy Cruz, donde jugó apenas 23 minutos, los últimos de su carrera, en un empate con Rosario Central, el 2 de marzo de 2021.

Tras ser detenido en la madrugada de hoy, los policías dieron intervención al personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso la aprehensión de Cirigliano, quien reside en Caseros y actualmente está desocupado, por el delito de “portación ilegal de arma de guerra” y “violación de domicilio”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios