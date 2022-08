El pibe de los 39: “Me mata la cintura, termino roto; pero después hay que ir a entrenar”

Compartir esta noticia:











Lionel Crego rompió las estadísticas personales en el arranque del torneo Pre Federal y con 39 puntos le permitió a Belgrano lograr su primera victoria (76-72), el domingo como local ante CAJU de Alpachiri.

El jugador hoy aprovecha la tarde para descansar porque el martes temprano arranca la semana laboral en el corralón de materiales, ahí donde la exigencia física no sabe de sutilezas. «Me mata la cintura, termino roto; pero después hay que ir a entrenar», dice con sencillez quien el domingo por la noche hizo mucho ruido pero en su rol de escopetero.









«Fue una locura total, veníamos de jugar un Provincial donde perdimos todos los partidos, no nos salieron las cosas y en este Pre Federal tenemos un perfil muy bajo, además CAJU venía de ganarle a Ferro el viernes así que era muy duro, pero se nos abrió el aro y dominamos el partido desde el inicio. Lo de la gente también fue una locura el ánimo que nos dio», cuenta Lionel, que tiene 23 años, mide 1,82 metros y juega desde siempre en el Tricolor de Villa Alonso.

«Nací en Pico y a los 9 años me vine a vivir a Santa Rosa y ahí empecé a jugar. En 2018 estuve en Ferro jugando el Pre Federal pero después siempre en Belgrano», agrega el escolta en una charla con Prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba).

De los 39 puntos, 12 llegaron por tiros de tres y el resto fueron dobles y muchos libres. «Me hicieron muchísimos foules la verdad, por eso es clave tener eficacia porque los libres te hacen ganar partidos, y también perderlos… Cuando vi la estadística no lo podía creer, una cosa de locos, pero también es mucho mérito de mis compañeros que hicieron un partido bárbaro».

Belgrano había debutado el viernes con una derrota ante Independiente de Pico (84 a 56), que en este arranque del Pre Federal se mostró como uno de los candidatos a lograr una plaza en el Federal.

«Erramos muchos triples en el primer partido pero contra CAJU entraron. Me parece que Independiente, All Boys y Ferro están muy fuertes y el resto vamos a pelear. Sabemos que son partidos duros pero no imposibles, que habrá que jugarlos. Ahora nos toca ir a Realicó y será muy complicado también».

Crego coincide en que Belgrano es de los que menos ruido hizo en la previa ya que apostó a un plantel bien de la casa y sin grandes anuncios. «Llegamos con un perfil muy bajo, decidimos apostar todo por este sueño, para el club es la primera vez en un torneo de este tipo y estamos muy entusiasmados y también queremos disfrutarlo al ciento por ciento. Queremos disfrutar y divertirnos más allá de buscar los triunfos», asegura con humildad ‘el pibe de los 39’ que después de la dura faena en el corralón se pondrá las zapas de básquet y apuntará la mira, esa que siempre está lista para enfocar el aro naranja.

Fuente y foto: fepamba

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios