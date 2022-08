Fútbol: se juega la 4º fecha de la Liga Cultural Norte

Compartir esta noticia:











La pelota vuelve a rodar este domingo con algunos atractivos enfrentamientos que tienen al Deportivo Winifreda y a Mac Allister como líderes del campeonato Clausura.

Desde las 15 horas y haciendo las veces de local, el equipo dirigido técnicamente por Cristina Savarese se medirá con Independiente de Doblas, acciones que serán arbitradas por Cristian Rubiano.









El Girasolero llega a la cita luego de empatar con All Boys el domingo pasado en el Ramón Turnes y necesita sumar para mantenerse en el tope de la tabla.

Por su parte el equipo dirigido por la dupla Blanco-Mac Allister se enfrentará, también con localía, a la Unión Deportiva Campos, quien se mantiene expectante en la tercera colocación, a sólo un punto de los líderes. Impartirá justicia Cristian Meritello.

Cuarto marcha All Boys con 5, quien en esta oportunidad visitará a Anguilense (dirigirá Neri Aliaga), que aún no pudo sumar y por esta razón está en el fondo de la tabla; situación que comparte con Guardia del Monte, que encima, tiene fecha libre, por lo que no habrá posibilidades de que revierta esta circunstancia.

Atlético Macachín y la Unión de Miguel Riglos, arbitrados por Martín Lobos, intentarán desactivar la paridad que los iguala, a ambos con 4 puntos. El partido se jugará en Macachín desde las 15.30 horas.

Por su parte Penales y Uriburu, quienes apenas ha logrado hacerse con 1 punto, se medirán bajo la estricta mirada del referí Nicolás Mensi, en la cancha santarroseña de la avenida de Circunvalación, a las 3 de la tarde.

Cerrarán el fixture dos históricos que, si bien están lejos de lo que alguna vez fueron, vienen experimentando pequeñas mejorías: Belgrano y Santa Rosa se verán las caras desde las 15 horas en el Rancho Grande de Villa Alonso bajo las normas del árbitro Juan José Blanco.

Estas son las posiciones Generales (Apertura + lo que va del Clausura):

1º Mac Allister, 33 puntos; 2º All Boys, 30; 3º Winifreda, 28; 4º Campos de Acha, 24; 5º Independiente, 21; 6º Macachín, 20; 7º Unión de Riglos, y Belgrano, 17; 9º Deportivo Uriburu, 16; 10º Anguilense, 15; 11º Penales, 14; 12º Santa Rosa, 9; 13º Guardia del Monte, 8.

