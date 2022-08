Con un domingo nublado, comienza una semana de temperaturas cálidas

Compartir esta noticia:











Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 3°C y 22° C. Este domingo estará nublado o parcialmente nublado.

La mínima fue estimada en 4° C y la máxima de 19° C. Por la mañana el cielo estará mayormente nublado, por la tarde y la noche, parcialmente nublado.

A la mañana y la tarde, el viento alcanzará de 13 a 22 km por hora y a la noche, disminuye de 7 a 12 km por hora.









El lunes la mínima será de 3° C y la máxima de 20° C, el martes de 5° C a 21° C, el miércoles de 7° C a 22° C, el jueves de 9° C a 20° C, el viernes de 5° C a 18°C y el sábado, de 4°C a 18° C.

Comentarios

